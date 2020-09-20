Хто зверху-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.09.2020)

20 сентября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.09.2020)
Хто зверху-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.09.2020)
пресс-служба Нового канала

24 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 5 выпуск шоу Хто зверху-10.

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Смотрите в 5 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?: мужская команда в составе ведущего «Кохання на виживання» Олега Кензова, ведущего Даниэля Салема и юмориста Improv Live Show Валентина Михиенко поборется с актрисой и певицей Дашей Астафьевой, гимнасткой и олимпийской призеркой Анной Ризатдиновой, а также юмористкой Валерией Товстолес. Посмотреть, как девушки мужественно преодолевали препятствия с манекенами на плечах, а парни в ярких платьях пытались сделать макияж за рулем, вы сможете уже 24 сентября на Новом канале!

5 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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