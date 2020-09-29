KAMALIYA и NIKITA LOMAKIN официально здоровы: коронавирус преодолен

Автор и исполнитель NIKITA LOMAKIN дал сдачи КОВИДу.

В начале месяца NIKITA LOMAKIN почувствовал первые симптомы, а уже 7 сентября огорчил новостью, что получил положительный тест на COVID-19.

Через три недели у Никиты есть весомый повод для праздника: врачи сообщили, что он абсолютно здоров.

Своим фолловерам певец сообщил об этом в сториз, выставив результаты анализа.

Со мной болезнь повела себя не слишком жестоко, но коварно. Я не страдал от высокой температуры или сильного кашля... Но длительное время результаты оставались положительными! - комментирует NIKITA LOMAKIN. - Рад, что это закончилось хэппи-эндом. В период самоизоляции написал много нового материала, который уже ждет работы в студии звукозаписи. Скоро услышимся!

Певец NIKITA LOMAKIN / пресс-служба артиста

У его звездной коллеги Камалия тоже есть первые радостные поводы для поддержания «боевого духа». Ее семья почти в полном составе получила негативные результаты тестов. Из «тисков» вируса до сих пор выбирается муж исполнительницы Мохаммад Захур.

Камалия не теряет оптимизма и продолжает ежедневно информировать о ходе борьбы за здоровье в прямом эфире на страницах в соцсетях.

Камалия вместе с мужем / пресс-служба артиста

Самоизоляция и соблюдение рекомендаций медиков минимизируют шансы коронавируса на безоблачное существование. Вдохновение от примеров селебритиз помогает поверить, что возможно преодолеть любую напасть.

Напомним,