KAMALIYA и NIKITA LOMAKIN официально здоровы: коронавирус преодолен
29 сентября 2020 15:50
KAMALIYA и NIKITA LOMAKIN
пресс-служба артиста
Автор и исполнитель NIKITA LOMAKIN дал сдачи КОВИДу.
NIKITA LOMAKIN почувствовал первые симптомы, а уже 7 сентября огорчил новостью, что получил положительный тест на COVID-19.У его звездной коллеги Камалия тоже есть первые радостные поводы для поддержания «боевого духа». Ее семья почти в полном составе получила негативные результаты тестов. Из «тисков» вируса до сих пор выбирается муж исполнительницы Мохаммад Захур.Самоизоляция и соблюдение рекомендаций медиков минимизируют шансы коронавируса на безоблачное существование. Вдохновение от примеров селебритиз помогает поверить, что возможно преодолеть любую напасть.
Через три недели у Никиты есть весомый повод для праздника: врачи сообщили, что он абсолютно здоров.
Своим фолловерам певец сообщил об этом в сториз, выставив результаты анализа.
Со мной болезнь повела себя не слишком жестоко, но коварно. Я не страдал от высокой температуры или сильного кашля... Но длительное время результаты оставались положительными! - комментирует NIKITA LOMAKIN. - Рад, что это закончилось хэппи-эндом. В период самоизоляции написал много нового материала, который уже ждет работы в студии звукозаписи. Скоро услышимся!
Певец NIKITA LOMAKIN / пресс-служба артиста
Камалия вместе с мужем / пресс-служба артиста
Напомним,