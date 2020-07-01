3 причины, почему вас так любят комары

1 июля 2020 09:30 Алла Лысак
3 причины, почему вас так любят комары
3 причины, почему вас так любят комары
pixabay.com

Комары кусают не всех подряд, у них есть свои критерии для выбора жертвы.

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Ученые доказали, что комары отдают предпочтение определенному типу крови. Носители первого типа, вам повезло меньше всего! Судя по статистике, наиболее любимой кровью для кровососущих остается именно первая, потом идет вторая, а третью и четвертую  — комары просто не воспринимают. 

Имеет значение и выделение телом углекислого газа. Чем интенсивнее идет этот процесс, тем быстрее рядом окажутся комары (к слову, именно из-за этого комары часто достают беременных и людей, которые выпивают на свежем воздухе).

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Наконец, комары стараются держаться на расстоянии от желтого, белого и красного цветов, а темные их очень привлекают.

Напомним,

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