3 причины, почему вас так любят комары

3 причины, почему вас так любят комары

Комары кусают не всех подряд, у них есть свои критерии для выбора жертвы.

Ученые доказали, что комары отдают предпочтение определенному типу крови . Носители первого типа, вам повезло меньше всего! Судя по статистике, наиболее любимой кровью для кровососущих остается именно первая, потом идет вторая, а третью и четвертую — комары просто не воспринимают.

Имеет значение и выделение телом углекислого газа. Чем интенсивнее идет этот процесс, тем быстрее рядом окажутся комары (к слову, именно из-за этого комары часто достают беременных и людей, которые выпивают на свежем воздухе).

Наконец, комары стараются держаться на расстоянии от желтого, белого и красного цветов, а темные их очень привлекают.

Напомним,

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