Комары являются переносчиками многих опасных заболеваний, мы выбрали ТОП-5 самых известных из них.

Наиболее известным заболеванием, связанным с комарами, уже несколько десятков лет остаетсяИрония в том, что ее переносчиками являются не сами комары, а паразиты, проникающие в кровь человека во время укуса насекомого.

Зараженный человек чувствуют лихорадку, озноб, анемию, а летальность от недуга достигает 3%.

Чаще всего от комаров, переносящих малярию, страдают жители Африки.

Лихорадка Денге вызывается укусами определенного вида комаров, их называют желтолихорадочными. Высокому риску подвержены люди, проживающие в Центральной Америке и Центральной Азии, в Карибском бассейне.

ТОП-5 заболеваний, которые переносят комары

Существует как легкая, так и тяжелая форма лихорадки. В сложных случаях температура тела повышается до 40 градусов, смертность достигает 50% без предоставления мед. помощи.

Лихорадка западного Нила распространялась изначально лишь в тропиках, но с развитием туризма стала появляться и в других регионах. В 80% случаев заболевание протекает без симптомов, однако встречаются и тяжелые пациенты.

Комары могут заразить человека туляремией (через укус или питьевую воду). Данная бактериальная инфекция лечится, но иногда приносит человеку страдания (высокая температура, симптомы сильного отравления, поражения кожи).

Наконец, комары остаются переносчиками восточного лошадиного. Пациенты с таким диагнозом часто ощущают судороги, начинают бояться света, сталкиваются с высокой температурой и так далее.

Скоро нас ждет летний сезон и от комаров будет сложно скрыться, но мы дали вам сразу 5 причин держаться от них подальше.

ТОП-5 заболеваний, которые переносят комары

Напомним,