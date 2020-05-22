ТОП-5 заболеваний, которые переносят комары

22 мая 2020 09:30 Алла Лысак
ТОП-5 заболеваний, которые переносят комары
ТОП-5 заболеваний, которые переносят комары

Комары являются переносчиками многих опасных заболеваний, мы выбрали ТОП-5 самых известных из них.

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Наиболее известным заболеванием, связанным с комарами, уже несколько десятков лет остается малярия. Ирония в том, что ее переносчиками являются не сами комары, а паразиты, проникающие в кровь человека во время укуса насекомого.

Зараженный человек чувствуют лихорадку, озноб, анемию, а летальность от недуга достигает 3%.

Чаще всего от комаров, переносящих малярию, страдают жители Африки. 

Лихорадка Денге вызывается укусами определенного вида комаров, их называют желтолихорадочными. Высокому риску подвержены люди, проживающие в Центральной Америке и Центральной Азии, в Карибском бассейне. 

ТОП-5 заболеваний, которые переносят комары

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Существует как легкая, так и тяжелая форма лихорадки. В сложных случаях температура тела повышается до 40 градусов, смертность достигает 50% без предоставления мед. помощи. 

Лихорадка западного Нила распространялась изначально лишь в тропиках, но с развитием туризма стала появляться и в других регионах. В 80% случаев заболевание протекает без симптомов, однако встречаются и тяжелые пациенты.

Комары могут заразить человека туляремией (через укус или питьевую воду). Данная бактериальная инфекция лечится, но иногда приносит человеку страдания (высокая температура, симптомы сильного отравления, поражения кожи).

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Наконец, комары остаются переносчиками восточного лошадиного энцефалита. Пациенты с таким диагнозом часто ощущают судороги, начинают бояться света, сталкиваются с высокой температурой и так далее.

Скоро нас ждет летний сезон и от комаров будет сложно скрыться, но мы дали вам сразу 5 причин держаться от них подальше.

ТОП-5 заболеваний, которые переносят комары

Напомним,

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