ТОП-5 заболеваний, которые переносят комары
Комары являются переносчиками многих опасных заболеваний, мы выбрали ТОП-5 самых известных из них.
Зараженный человек чувствуют лихорадку, озноб, анемию, а летальность от недуга достигает 3%.
Чаще всего от комаров, переносящих малярию, страдают жители Африки.
Лихорадка Денге вызывается укусами определенного вида комаров, их называют желтолихорадочными. Высокому риску подвержены люди, проживающие в Центральной Америке и Центральной Азии, в Карибском бассейне.
Лихорадка западного Нила распространялась изначально лишь в тропиках, но с развитием туризма стала появляться и в других регионах. В 80% случаев заболевание протекает без симптомов, однако встречаются и тяжелые пациенты.
Комары могут заразить человека туляремией (через укус или питьевую воду). Данная бактериальная инфекция лечится, но иногда приносит человеку страдания (высокая температура, симптомы сильного отравления, поражения кожи).
Скоро нас ждет летний сезон и от комаров будет сложно скрыться, но мы дали вам сразу 5 причин держаться от них подальше.
Напомним,