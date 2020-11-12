Холостячка: Ксению Мишину ждут откровения, которые обернутся громким вылетом

В эту пятницу, 13 ноября в 19:00, на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити «Холостячка».

Главная героиня проекта «Холостячка» , актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина познакомит участников со своей жизнью. Открыться придется и самим мужчинам. Чье откровение обернутся громким вылетом еще до церемонии роз?

На этой неделе Ксения Мишина продолжит строить отношения с мужчинами, которые завоевали ее симпатию на предыдущих неделях и получили бутоньерки. Совсем недавно участники открыли Ксении свои таланты и увлечения, а в новом выпуске Холостячка решит познакомить их со своей жизнью.

Я решила познакомить мужчин со своей профессиональной и публичной жизнью, чтобы они были готовы, потому что в предыдущих отношениях с этим возникали проблемы, - отмечает главная героиня.

Ксения Мишина и участники шоу «Холостячка» / пресс-служба канала СТБ

В проекте уже есть уверенные в симпатии Ксении мужчины. Однако земля уйдёт из-под ног, когда они застанут Ксению за поцелуями! И далеко не всем удастся совладать с эмоциями! Кто из мужчин смирится с увиденным? А кто не сможет справиться с ревностью и агрессией?

В атмосфере решительных действий участники будут шокировать Холостячку! Кто откровенно расскажет о своих сексуальных фантазиях? А кто приедет на встречу прямо из постели другой?

А также не пропустите свидание, которое раскроет проблемы с законом одного из участников! Чье откровение доведет Холостячку до слез и обернется вылетом из проекта еще до церемонии роз?

Не пропустите в эту пятницу, 13 ноября в 19:00, в четвертом выпуске реалити «Холостячка» на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,