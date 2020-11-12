Холостячка: Ксению Мишину ждут откровения, которые обернутся громким вылетом
В эту пятницу, 13 ноября в 19:00, на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити «Холостячка».
На этой неделе Ксения Мишина продолжит строить отношения с мужчинами, которые завоевали ее симпатию на предыдущих неделях и получили бутоньерки. Совсем недавно участники открыли Ксении свои таланты и увлечения, а в новом выпуске Холостячка решит познакомить их со своей жизнью.
Я решила познакомить мужчин со своей профессиональной и публичной жизнью, чтобы они были готовы, потому что в предыдущих отношениях с этим возникали проблемы, - отмечает главная героиня.
А также не пропустите свидание, которое раскроет проблемы с законом одного из участников! Чье откровение доведет Холостячку до слез и обернется вылетом из проекта еще до церемонии роз?
Не пропустите в эту пятницу, 13 ноября в 19:00, в четвертом выпуске реалити «Холостячка» на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,