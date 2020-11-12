Холостячка: Ксению Мишину ждут откровения, которые обернутся громким вылетом

12 ноября 2020 14:56 Юлия Крутиева
Холостячка: Ксению Мишину ждут откровения, которые обернутся громким вылетом
Ксения Мишина и Григорий Решетник
пресс-служба канала СТБ

В эту пятницу, 13 ноября в 19:00, на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити «Холостячка».

Читайте такжеХто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 11 выпуска
Главная героиня проекта «Холостячка», актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина познакомит участников со своей жизнью. Открыться придется и самим мужчинам. Чье откровение обернутся громким вылетом еще до церемонии роз? 

На этой неделе Ксения Мишина продолжит строить отношения с мужчинами, которые завоевали ее симпатию на предыдущих неделях и получили бутоньерки. Совсем недавно участники открыли Ксении свои таланты и увлечения, а в новом выпуске Холостячка решит познакомить их со своей жизнью.  

Я решила познакомить мужчин со своей профессиональной и публичной жизнью, чтобы они были готовы, потому что в предыдущих отношениях с этим возникали проблемы, - отмечает главная героиня.

Ксения Мишина и участники шоу «Холостячка» / пресс-служба канала СТБ
В проекте уже есть уверенные в симпатии Ксении мужчины. Однако земля уйдёт из-под ног, когда они застанут Ксению за поцелуями! И далеко не всем удастся совладать с эмоциями! Кто из мужчин смирится с увиденным? А кто не сможет справиться с ревностью и агрессией?

Читайте такжеВедущая 1+1 Людмила Барбир заразилась коронавирусом
В атмосфере решительных действий участники будут шокировать Холостячку! Кто откровенно расскажет о своих сексуальных фантазиях? А кто приедет на встречу прямо из постели другой? 

А также не пропустите свидание, которое раскроет проблемы с законом одного из участников! Чье откровение доведет Холостячку до слез и обернется вылетом из проекта еще до церемонии роз?  

Не пропустите в эту пятницу, 13 ноября в 19:00, в четвертом выпуске реалити «Холостячка» на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд СТБ новости телешоу Ксения Мишина телешоу 2020 Холостячка

Материалы по теме

Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом: директор звезды рассказал правду
Новости

Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом: директор звезды рассказал правду
О чем молчат женщины: как определить послеродовую депрессию
Психология

О чем молчат женщины: как определить послеродовую депрессию
Становлюсь сумасшедшим: Антон Лирник рассказал о смерти 8-летней дочери
Новости

Становлюсь сумасшедшим: Антон Лирник рассказал о смерти 8-летней дочери
Гороскоп на 13 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 13 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK