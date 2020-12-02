Селена Гомес закрутила роман с 31-летним известным баскетболистом
Певица Селена Гомес вновь влюблена.
А вот сейчас же СМИ утверждают, что на Селену положил глаз американский баскетболист Джимми Батлер. Об их романе стало известно через Инстаграм-аккаунт Deuxmoi.
Инсайдеры сообщают, что за прошедший месяц Селену и Джимми дважды видели вместе. Влюбленная парочка сходила на тайные свидания в Нью-Йорке.
Похоже на свидание. Мы на 100% уверены, что они были там вместе, - поделился инсайдер с изданием The Sun. - Мы не можем утверждать, что это было именно свидание, но они были там вместе.
Также слухи о романе Селены и Джимми подогревает тот факт, что бывшая девушка баскетболиста Кейтлин Новак, с которой он воспитывает годовалую дочь Райли, отписалась от певицы в Инстаграм.
Напомним,