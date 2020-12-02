Селена Гомес закрутила роман с 31-летним известным баскетболистом

Певица Селена Гомес вновь влюблена.

За последние годы Селене Гомес приписывали романы со многими певцами и манекенщиками. А ее самые длительные и непростые отношения были с певцом Джастином Бибером.

А вот сейчас же СМИ утверждают, что на Селену положил глаз американский баскетболист Джимми Батлер. Об их романе стало известно через Инстаграм-аккаунт Deuxmoi.

Инсайдеры сообщают, что за прошедший месяц Селену и Джимми дважды видели вместе. Влюбленная парочка сходила на тайные свидания в Нью-Йорке.

Баскетболист Джимми Батлер / instagram.com/jimmybutler

Одной из локаций для встречи стало французское бистро Lucien. Об этом журналистам рассказал кто-то из сотрудников заведения.

Похоже на свидание. Мы на 100% уверены, что они были там вместе, - поделился инсайдер с изданием The Sun. - Мы не можем утверждать, что это было именно свидание, но они были там вместе.

Представители иностранной прессы уже успели забросать 28-летнюю Гомес и 31-летнего Батлера запросами о подтверждении романа, но пара не спешит комментировать свои отношения.

Также слухи о романе Селены и Джимми подогревает тот факт, что бывшая девушка баскетболиста Кейтлин Новак, с которой он воспитывает годовалую дочь Райли, отписалась от певицы в Инстаграм.

Напомним,