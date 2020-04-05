Селена Гомес назвала болезнь, с которой борется последние несколько лет
Откровения на тему здоровья прозвучали в прямом эфире в Instagram.
В 2018 году Селена уже была госпитализирована с психическим расстройством, однако вернувшись к нормальной жизни, она поняла, что не справляется без помощи специалистов. После звезда снова обращалась за помощью. Неприятные события в личной жизни не давали ей покоя.
На днях знаменитость провела прямой эфир в Instagram вместе с коллегой по сцене, певицей Майли Сайрус. Девушка не могла не затронуть тему здоровья. Как оказалось, совсем недавно, до карантина, врачи обнаружили в Селены биполярное расстройство.
После многих лет и стольких испытаний я поняла, что больна,‒ заявила Гомес.
Диагноз расстроил девушку, однако она обрадовалась, что наконец-то знает, что сейчас на самом деле с ней происходит. Легче бороться с известной болезнью, нежели быть в неведении.
Когда я владею информацией, это действительно мне помогает, а не пугает меня, когда я не знаю, что происходит,‒ утверждает знаменитость.
Напомним,