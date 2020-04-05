Селена Гомес назвала болезнь, с которой борется последние несколько лет

5 апреля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Селена Гомес назвала болезнь, с которой борется последние несколько лет
Певица Селена Гомес
социальная сеть Instagram

Откровения на тему здоровья прозвучали в прямом эфире в Instagram.

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27-летняя певица Селена Гомес призналась, что у нее диагностировали серьезное психическое расстройство. Об этом артистка узнала только недавно.

В 2018 году Селена уже была госпитализирована с психическим расстройством, однако вернувшись к нормальной жизни, она поняла, что не справляется без помощи специалистов. После звезда снова обращалась за помощью. Неприятные события в личной жизни не давали ей покоя.

На днях знаменитость провела прямой эфир в Instagram вместе с коллегой по сцене, певицей Майли Сайрус. Девушка не могла не затронуть тему здоровья. Как оказалось, совсем недавно, до карантина, врачи обнаружили в Селены биполярное расстройство.

После многих лет и стольких испытаний я поняла, что больна,
 ‒ заявила Гомес.

Селена Гомес и Майли Сайрус в прямом эфире с поклонниками / социальная сеть Instagram

Диагноз расстроил девушку, однако она обрадовалась, что наконец-то знает, что сейчас на самом деле с ней происходит. Легче бороться с известной болезнью, нежели быть в неведении.

Когда я владею информацией, это действительно мне помогает, а не пугает меня, когда я не знаю, что происходит,
 ‒ утверждает знаменитость.

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Сейчас исполнительница продолжает проходить специализированное лечение. Чувствует она себя хорошо, но перепады настроения все еще происходят.

Напомним,

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