Селена Гомес назвала болезнь, с которой борется последние несколько лет

Откровения на тему здоровья прозвучали в прямом эфире в Instagram.

27-летняя певица Селена Гомес призналась, что у нее диагностировали серьезное психическое расстройство. Об этом артистка узнала только недавно.

В 2018 году Селена уже была госпитализирована с психическим расстройством, однако вернувшись к нормальной жизни, она поняла, что не справляется без помощи специалистов. После звезда снова обращалась за помощью. Неприятные события в личной жизни не давали ей покоя.

На днях знаменитость провела прямой эфир в Instagram вместе с коллегой по сцене, певицей Майли Сайрус. Девушка не могла не затронуть тему здоровья. Как оказалось, совсем недавно, до карантина, врачи обнаружили в Селены биполярное расстройство.

После многих лет и стольких испытаний я поняла, что больна,

‒ заявила Гомес.

Селена Гомес и Майли Сайрус в прямом эфире с поклонниками / социальная сеть Instagram

Диагноз расстроил девушку, однако она обрадовалась, что наконец-то знает, что сейчас на самом деле с ней происходит. Легче бороться с известной болезнью, нежели быть в неведении.

Когда я владею информацией, это действительно мне помогает, а не пугает меня, когда я не знаю, что происходит,

‒ утверждает знаменитость.

Сейчас исполнительница продолжает проходить специализированное лечение. Чувствует она себя хорошо, но перепады настроения все еще происходят.

Напомним,