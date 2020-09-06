Джонни Депп закрутил роман с моделью, которая годится ему в дочери: Возраст не помеха

Не успел утрястись скандальный бракоразводный процесс Джонни Деппа и Эмбер Херд, как западные СМИ приписывают актеру роман с немецкой моделью Софи Герман.

Голливудский актер и немецкая знаменитость были замечены вместе в шикарном лондонском отеле The Corinthia. Согласно источникам, звезды познакомились около полугода назад. Тогда Софи написала свой номер на клочке бумаги и оставила его в гитаре Деппа. Поле этого 33-летняя Герман и 57-летний Депп неоднократно созванивались.

Немецкая модель Софи Герман / социальная сеть Instagram

Последние месяцы Депп часто бывал в Англии, так как Высокий суд Лондона занимался рассмотрением его иска против издателя британского таблоида The Sun ‒ актер обвинил издание в клевете. Скорее всего, именно в этот период отношения пары вышли на новый уровень.

Сама же актриса стала известной благодаря участию в британском телешоу «Золотая молодежь Челси», где рассказывается о жизни отпрысков богатых семей Лондона.

Напомним,