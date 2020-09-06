Джонни Депп закрутил роман с моделью, которая годится ему в дочери: Возраст не помеха
Не успел утрястись скандальный бракоразводный процесс Джонни Деппа и Эмбер Херд, как западные СМИ приписывают актеру роман с немецкой моделью Софи Герман.
Последние месяцы Депп часто бывал в Англии, так как Высокий суд Лондона занимался рассмотрением его иска против издателя британского таблоида The Sun ‒ актер обвинил издание в клевете. Скорее всего, именно в этот период отношения пары вышли на новый уровень.
Напомним,