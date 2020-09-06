Алла Костромичева похвасталась соблазнительным снимком и рассказала, за что любит профессию модели

6 сентября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Алла Костромичева похвасталась соблазнительным снимком и рассказала, за что любит профессию модели
Модель Алла Костромичева
социальная сеть Instagram

Звезда Топ-модель по-украински Алла Костромичева призналась, в какие моменты чувствует себя женщиной вне времени.

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На своей странице в Instagram модель опубликовала кадр в пикантном наряде, демонстрируя свою красоту и точеное тело. В подписи знаменитость рассказала, как благодаря своей профессии ей удается „побывать“ в любой эпохе.

Меня всегда притягивали предметы прошлого, причём не произведения искусства, а именно предметы быта, транспорт, одежда украшения, посуда ‒ то, что когда-то было простым и повседневным, а теперь передает дух того времени. Садясь на лавочку трамвайчика царских времён в культурном платье и элегантных, утончённых украшениях на секунду оказываешься вне реальности,
‒ делится с поклонниками звезда.

Модель Алла Костромичева / социальная сеть Instagram

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Кроме того, Костромичева добавила, что такие чувства, которые она испытывает во время своей работы сложно с чем-то сравнить. Она бы с радостью перенесла их в реальный мир.

Я знаю, за что я люблю больше всего свою профессию – за уровень свободы, которым обладаешь, когда находишься перед объективом камеры, за то, что перестают действовать какие-либо правила, а движения продиктованы лишь образом, который̆ ты создаёшь. Мне искренне кажется, что в этот момент я могу всё и глубоко в душе я мечтаю забрать это состояние с собой в реальный̆ мир. Конечно же, это невозможно, это просто образ на мгновение, но есть вещи, которые помогают воссоздать ощущение женщины вне времени,
‒ отмечает знаменитость.

Напомним,

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