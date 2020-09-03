Алла Костромичева впервые рассказала, почему отказывается брать фамилию мужа

3 сентября 2020 15:00 Юлия Крутиева
Алла Костромичева впервые рассказала, почему отказывается брать фамилию мужа
Ведущая и модель Алла Костромичева
instagram.com/alla

Ведущая «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) Алла Костромичева уже более пяти лет замужем за американским бизнесменом, но ей до сих пор странно слышать обращение «миссис Капоне».

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Брать ли фамилию мужа после свадьбы – вопрос, который начал обсуждаться всего несколько десятилетий назад. Если раньше ни одна причина не могла стать достаточно уважительной, чтобы женщина оставила девичью фамилию, то сейчас желание в этом вопросе играет ключевую роль. 

Вот и ведущая «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) Алла Костромичева решила не брать фамилию мужа-американца.

Я не беру фамилию мужа, потому что у него фамилия Капоне. «О, Алла Капоне, это же почти как Аль Капоне!» – вот этого очень не хочется, – объяснила ведущая в интервью Маше Ефросининой. – Хотя я замужем уже пять лет, до сих пор дергаюсь, когда меня называют «миссис Капоне». На какая я миссис Капоне? Вообще не чувствую себя так.

Алла Костромичева с мужем / пресс-служба Нового канала
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Кстати, муж Аллы – Джейсон Капоне – действительно потомок того самого Аль Капоне. Правда, не прямой. Мать мужчины – из Сицилии, папа родился недалеко от Рима. А сам Джейсон появился на свет уже в Соединенных Штатах Америки, поэтому Алла считает его больше американцем, чем итальянцем.

Напомним, 

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