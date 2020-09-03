Алла Костромичева впервые рассказала, почему отказывается брать фамилию мужа
Ведущая «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) Алла Костромичева уже более пяти лет замужем за американским бизнесменом, но ей до сих пор странно слышать обращение «миссис Капоне».
Вот и ведущая «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) Алла Костромичева решила не брать фамилию мужа-американца.
Я не беру фамилию мужа, потому что у него фамилия Капоне. «О, Алла Капоне, это же почти как Аль Капоне!» – вот этого очень не хочется, – объяснила ведущая в интервью Маше Ефросининой. – Хотя я замужем уже пять лет, до сих пор дергаюсь, когда меня называют «миссис Капоне». На какая я миссис Капоне? Вообще не чувствую себя так.
Напомним,