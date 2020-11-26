В Warner назвали актера, который заменит Деппа в Фантастических тварях-3

26 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
В Warner назвали актера, который заменит Деппа в Фантастических тварях-3
В Warner назвали актера, который заменит Деппа в Фантастических тварях-3
Fotobank / GettyImages

Актер Мадс Миккельсен присоединится к команде фильма Фантастические твари-3, заменив Джонни Деппа.

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Миккельсен сыграет партию Гриндевальда, ранее принадлежавшую Джонни Деппу. Как сообщает Deadline со ссылкой на официальное заявление Warner Bros., контракт уже подписан, в ближайшее время съемки, которые пришлось приостановить, продолжатся.

Примечательно, что кадры, уже отснятые с Деппом, решено никак не использовать, все сцены придется переснимать.

Почему Джонни Деппа уволили?

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Джонни Депп лишился роли из-за проблем в личной жизни, 2 ноября актер проиграл суд против издания The Sun. Статьи, в которых речь шла об избиении Деппом своей супруги Эмбер Херд, признали правдивыми. После этого компания попросила Деппа уйти, он согласился, не став раздувать из этого историю.

В Warner назвали актера, который заменит Деппа в Фантастических тварях-3 / Fotobank / GettyImages

Напомним,

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