В Warner назвали актера, который заменит Деппа в Фантастических тварях-3
26 ноября 2020 10:30
Алла Лысак
В Warner назвали актера, который заменит Деппа в Фантастических тварях-3
Fotobank / GettyImages
Актер Мадс Миккельсен присоединится к команде фильма Фантастические твари-3, заменив Джонни Деппа.
Миккельсен сыграет партию Гриндевальда, ранее принадлежавшую Джонни Деппу. Как сообщает Deadline
со ссылкой на официальное заявление Warner Bros., контракт уже подписан, в ближайшее время съемки, которые пришлось приостановить, продолжатся.
Примечательно, что кадры, уже отснятые с Деппом, решено никак не использовать, все сцены придется переснимать.
Почему Джонни Деппа уволили?
Джонни Депп лишился роли из-за проблем в личной жизни, 2 ноября актер проиграл суд против издания The Sun. Статьи, в которых речь шла об избиении Деппом своей супруги Эмбер Херд, признали правдивыми. После этого компания попросила Деппа уйти, он согласился, не став раздувать из этого историю.
В Warner назвали актера, который заменит Деппа в Фантастических тварях-3 / Fotobank / GettyImages
Напомним,