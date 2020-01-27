Лана Дель Рей показала публике своего возлюбленного

27 января 2020 22:00 Алла Лысак
Лана Дель Рей показала публике своего возлюбленного
Лана Дель Рей показала публике своего возлюбленного
Fotobank / GettyImages

Знаменитая американская певица Лана Дель Рей появилась на красной дорожке Grammy в сопровождении своего возлюбленного.

Для очередного публичного выхода Лана выбрала платье 60-х годов, которое дополнила стильной прической и макияжем.

На красной дорожке она появилась вместе с Шоном Ларкиным.

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Влюбленные без стеснения демонстрировали свои чувства, официально о своих отношениях они объявили в декабре 2019 года, однако на публике с тех пор появлялись редко.

Лана Дель Рей показала публике своего возлюбленного / Fotobank / GettyImages

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46-летний Шон работает в полиции, он принял участие в нескольких шоу, планирует в ближайшее время издать книгу, но о ее содержании ничего неизвестно. Мужчина имеет 22-летнюю дочь и сына-подростка от первого брака.

Сама Лана в интервью ранее называла Шона «хорошим полицейским, который видит в обе стороны».

Лана Дель Рей показала публике своего возлюбленного / Fotobank / GettyImages

Напомним,

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