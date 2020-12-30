Макс Барских рассказал о смешных и необычных казусах во время новогодних корпоративов

30 декабря 2021 11:20 Юлия Крутиева
Макс Барских рассказал о смешных и необычных казусах во время новогодних корпоративов
Певец Макс Барских
пресс-служба канала Украина

Известный певец Макс Барских снялся в шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», в котором порадует украинцев сразу несколькими своими хитами.

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За кулисами новогоднего проекта Макс Барских признался, чему планирует посвятить время в начале 2021 года, а также вспомнил выступления на праздничных вечеринках, когда что-то пошло не по плану.

По словам артиста, каждый год он выполняет функции Деда Мороза, готовя приятные подарки и сюрпризы родным и близким. Но в этом раз он решил больше «уйти в себя».

Хочу подумать о себе. Прежде всего – хорошо отдохнуть. В январе у меня будет апдейт, зарядка на предстоящий год. В планах – отдохнуть на Бали, – отметил Макс.

Певец Макс Барских / пресс-служба канала Украина
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Макс нередко выступает на новогодних корпоративах и частных мероприятиях. Певец признается, что бывали случаи, когда во время концертов что-то шло не по плану.

Например, рвались штаны между ног прямо во время выступления, отключался звук. Однажды в клубе, где я выступал, полностью вырубило электричество, и организаторы долгое время пытались это наладить. Мы с людьми в это время просто пели песни, – рассказал артист.

Напомним, 

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