Макс Барских рассказал о смешных и необычных казусах во время новогодних корпоративов
Известный певец Макс Барских снялся в шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», в котором порадует украинцев сразу несколькими своими хитами.
По словам артиста, каждый год он выполняет функции Деда Мороза, готовя приятные подарки и сюрпризы родным и близким. Но в этом раз он решил больше «уйти в себя».
Хочу подумать о себе. Прежде всего – хорошо отдохнуть. В январе у меня будет апдейт, зарядка на предстоящий год. В планах – отдохнуть на Бали, – отметил Макс.
Например, рвались штаны между ног прямо во время выступления, отключался звук. Однажды в клубе, где я выступал, полностью вырубило электричество, и организаторы долгое время пытались это наладить. Мы с людьми в это время просто пели песни, – рассказал артист.
Напомним,