Джастин Тимберлейк во второй раз стал папой: неожиданно, но факт

Супруга американского певца Джастина Тимберлейка Джессика Бил родила второго ребенка.

Такую новость распространило американское издание, ссылаясь на источник, приближенный к звездной паре. Радостное событие в семье музыканта и актрисы произошло в эту субботу, 18 июля.

38-летней Джессике удалось скрывать свою беременность от СМИ на протяжении девяти месяцев. На последних сроках ей в этом посодействовал карантин, ведь девушка все время находилась на самоизоляции.

По данным СМИ, у звездной пары родился еще один мальчик. Имя малыша пока не афишируется.

К слову, отношения между знаменитостями начались в феврале 2007 года. Спустя четыре года они расстались, но через несколько месяцев возобновили отношения. 29 октября 2012 года Бил и Тимберлейк поженились. Актриса и композитор воспитывают 5-летнего сына Сайласа.

Напомним,