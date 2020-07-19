Джастин Тимберлейк во второй раз стал папой: неожиданно, но факт
Супруга американского певца Джастина Тимберлейка Джессика Бил родила второго ребенка.
38-летней Джессике удалось скрывать свою беременность от СМИ на протяжении девяти месяцев. На последних сроках ей в этом посодействовал карантин, ведь девушка все время находилась на самоизоляции.
По данным СМИ, у звездной пары родился еще один мальчик. Имя малыша пока не афишируется.
Напомним,
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