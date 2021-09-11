Виктор Павлик рассказал, когда с женой покажет лицо новорожденного сына
Этим летом певец Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз. Молодая супруга Екатерина Репяхова подарила ему сына Михаила.
Пара недавно окрестила младенца, поэтому Виктор Франкович обещает, что скрывать сына они будут еще не долго.
Катя говорила, что вроде как ему исполнится три месяца, а три месяца ему исполнится совсем скоро – 15 сентября, потому после 15 сентября ждите,– пообещал музыкант.
В преддверии этого события исполнитель заинтриговал поклонников рассказами о том, что его четвертый ребенок похож больше на него, чем на маму.
Больше по характеру будет на меня похож, видно, что он такой живой как я. Я был таким в детстве – очень поворотливым... а визуально похож на меня очень сильно. Увидите скоро,– добавил Павлик.
Напомним,