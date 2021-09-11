Виктор Павлик рассказал, когда с женой покажет лицо новорожденного сына

Этим летом певец Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз. Молодая супруга Екатерина Репяхова подарила ему сына Михаила.

Артист с женой не скрывают мальчика от общественности, однако лицо его не показывают в соцсетях. В недавнем интервью исполнитель рассказал, когда же жена-блогер представит публике их наследника.

Пара недавно окрестила младенца, поэтому Виктор Франкович обещает, что скрывать сына они будут еще не долго.

Катя говорила, что вроде как ему исполнится три месяца, а три месяца ему исполнится совсем скоро – 15 сентября, потому после 15 сентября ждите,

– пообещал музыкант.

Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой и сыном Михаилом / социальная сеть Instagram

В преддверии этого события исполнитель заинтриговал поклонников рассказами о том, что его четвертый ребенок похож больше на него, чем на маму.

Больше по характеру будет на меня похож, видно, что он такой живой как я. Я был таким в детстве – очень поворотливым... а визуально похож на меня очень сильно. Увидите скоро,

– добавил Павлик.

Виктор Павлик с сыном Михаилом / социальная сеть Instagram

К слову, Виктор был женат трижды. От предыдущих браков у певца взрослые сын и дочь. Третий ребенок Виктора 21-летний Павел умер в прошлом году от рака. 29-летняя Екатерина Репяхова стала четвертой женой Павлика. Для нее сын Михаил стал первенцем.

Напомним,