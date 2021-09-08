Леся Никитюк рассказала об взаимоотношениях с Сергеем Притулой

8 сентября 2021 15:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леся Никитюк рассказала об взаимоотношениях с Сергеем Притулой
Леся Никитюк с Сергеем Притулой
instagram.com/lesia_nikituk

Интересно узнать, как любимые ведущие проекта для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитбк и Сергей Притула общаются между собой?

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Эту парочку точно можно узнать из тысячи! Давно полюбившийся всем тандем ведущих игрового шоу «Хто зверху?», которое каждый четверг показывает Новый канал, Сергей Притула и Леся Никитюк – друзья и в жизни. 

В своем недавнем интервью Леся рассказала об их взаимоотношениях.

Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной в нескольких случаях. Один из них – это когда они коллеги по проекту. Такая модель у нас с Сергеем Притулой, – говорит ведущая. – То ли мы с ним из одного региона, то ли просто примерно одинаково воспитаны, но у нас нет в крови лицемерия и скандальности. Конечно, можем это легко сделать, но зачем? Бывает, Сереже не очень нравится, когда кто-то из групп поддержки команд что-то выкрикивает. Он останавливает съемку и проводит воспитательную работу. Но делает это не со злостью. А только для того, чтобы все запомнили правила поведения на съемках. Я его в этот момент обнимаю, и все окей.

Леся Никитюк с Сергеем Притулой / пресс-служба Нового канала
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В кадре Леся и Сережа, в основном, импровизируют. Но есть и заготовленные накануне фишечки. 

Во время съемок график пересечения наших кривых примерно такой: он заходит утром ко мне в гримерную и говорит: «Вітаю вас, шановні глядачі Нового каналу, я ведучий шоу «Хто зверху?» Мене звати Сергій Притула, а це – Леся Нікітюк». Так мы разгоняем подводку в программе, – делится Никитюк. – Потом не пересекаемся. Хотя наши гримерные находятся на расстоянии пяти метров одна от другой.

Леся Никитюк с Сергеем Притулой / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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