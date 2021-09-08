Леся Никитюк рассказала об взаимоотношениях с Сергеем Притулой Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Леся Никитюк с Сергеем Притулой instagram.com/lesia_nikituk

Интересно узнать, как любимые ведущие проекта для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитбк и Сергей Притула общаются между собой?