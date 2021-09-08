Надежда Матвеева восхитила фигурой в купальнике - фото

8 сентября 2021 20:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Надежда Матвеева восхитила фигурой в купальнике - фото
Ведущая Надежда Матвеева
пресс-служба

Ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ Надежда Матвеева провела отпуск на Кипре. Телеведущая активно делилась с фанами впечатлениями от отдыха, а также продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.

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Ведущая СТБ встретила осень на солнечном Кипре. Надежда делилась с подписчиками своими эмоциями от отдыха, отзывами, фотографиями и впечатлениями. Так, телеведущая показала не только свои танцы на рассвете, но и опубликовала фотографии в купальнике. Точеная фигура 52-летней красотки вызвала массу восторженных комментариев в Сети.

Осень на Кипре прекрасна! Мне нравятся каменистые природные пирсы на пляжах Паралимни. Синева воды и нежность солнца, - прокомментировала ведущая.

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Надежда не единожды признавалась, что систематически делает базовую зарядку, увлекается длительными пешими прогулками и скандинавской ходьбой.

Напомним, проект «Неймовірна правда про зірок» выходит по субботам в 9:30 на СТБ.

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