Надежда Матвеева восхитила фигурой в купальнике - фото

Ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ Надежда Матвеева провела отпуск на Кипре. Телеведущая активно делилась с фанами впечатлениями от отдыха, а также продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.

Ведущая СТБ встретила осень на солнечном Кипре. Надежда делилась с подписчиками своими эмоциями от отдыха, отзывами, фотографиями и впечатлениями. Так, телеведущая показала не только свои танцы на рассвете, но и опубликовала фотографии в купальнике. Точеная фигура 52-летней красотки вызвала массу восторженных комментариев в Сети.

Осень на Кипре прекрасна! Мне нравятся каменистые природные пирсы на пляжах Паралимни. Синева воды и нежность солнца, - прокомментировала ведущая.

Надежда не единожды признавалась, что систематически делает базовую зарядку, увлекается длительными пешими прогулками и скандинавской ходьбой.

Напомним, проект «Неймовірна правда про зірок» выходит по субботам в 9:30 на СТБ.