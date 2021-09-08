32-летняя актриса Лили Коллинз вышла замуж за своего бойфренда, режиссера Чарли Макдауэлла.

Как сообщает Daily Mail, церемония прошла в Колорадо, на торжество пригласили только самых близких друзей и родственников.

Более того, для некоторых друзей пары известие о свадьбе стало неожиданностью, в социальных сетях они оставили множество поздравлений паре, отметив, что было ошеломлены таким известием.

Лили и Чарли познакомились в 2019 году во время съемок фильма.

Позже Лили призналась в интервью, что полюбила своего будущего мужа с первого взгляда, а затем твердо решила, что станет его женой.

На церемонии невеста появилась в кружевном платье и накидке с капюшоном.

Стиль был фэнтезийным.

Актриса Лили Коллинз вышла замуж за режиссера Чарли Макдауэлла / Instagram charliemcdowell

Мы официально стали друг для друга единственными навсегда! То, что начиналось как сказка, теперь стало моей вечной реальностью. Я никогда не смогу описать, насколько мистическими были эти выходные, но очень неплохо начать совместную жизнь с магии.

Напомним,