TAYANNA призналась, где бы хотела жить после 50 лет
Певица TAYANNA вместе со своим новым возлюбленным Александром провела весенний отпуск на Бали. Девушке так понравился остров, что она готова в будущем переехать туда жить.
Мне там понравилось буквально все. Это остров, где каждый может найти что-то себе по душе. И еда, очень красивая природа, места силы, энергетика, светлые, добрые, хорошие, доброжелательные люди,– откровенничает Татьяна.
Артистка так очаровалась красивыми местами на Бали, что готова рассмотреть этот край для постоянного места жительства лет так через 20.
Даже когда ты приезжаешь один, не останешься там сам – в любом случае с кем-то познакомишься и подружишься. Хочу жить на Бали после 50,‒ заявила звезда.
Перед поездкой нужно сходить в церковь и отмолить все грехи, потому что на Бали они вылезают. Когда попадете туда, в первую очередь идите к океану. Посидите там, встретьте закат,– резюмировала TAYANNA.
Напомним,