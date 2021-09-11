TAYANNA призналась, где бы хотела жить после 50 лет

11 сентября 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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TAYANNA призналась, где бы хотела жить после 50 лет
Певица TAYANNA
социальная сеть Instagram

Певица TAYANNA вместе со своим новым возлюбленным Александром провела весенний отпуск на Бали. Девушке так понравился остров, что она готова в будущем переехать туда жить.

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Во время съемок одной из телепередач знаменитость рассказала, чем ей запомнился остров в Индонезии и какие люди ей там встретились.

Мне там понравилось буквально все. Это остров, где каждый может найти что-то себе по душе. И еда, очень красивая природа, места силы, энергетика, светлые, добрые, хорошие, доброжелательные люди,
– откровенничает Татьяна.

Певица TAYANNA на Бали / социальная сеть Instagram

Артистка так очаровалась красивыми местами на Бали, что готова рассмотреть этот край для постоянного места жительства лет так через 20.

Даже когда ты приезжаешь один, не останешься там сам – в любом случае с кем-то познакомишься и подружишься. Хочу жить на Бали после 50,
‒ заявила звезда.

Певица TAYANNA на Бали / социальная сеть Instagram

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Людям, планирующим посетить эти края, Решетняк порекомендовала места, с которых стоит начать познание острова.

Перед поездкой нужно сходить в церковь и отмолить все грехи, потому что на Бали они вылезают. Когда попадете туда, в первую очередь идите к океану. Посидите там, встретьте закат,
– резюмировала TAYANNA.

Напомним,

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