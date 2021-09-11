TAYANNA призналась, где бы хотела жить после 50 лет Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

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Певица TAYANNA вместе со своим новым возлюбленным Александром провела весенний отпуск на Бали. Девушке так понравился остров, что она готова в будущем переехать туда жить.