Победитель "Голос страны" Роман Сасанчин сделал памятное тату ‒ фото

11 сентября 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Победитель
Певец Роман Сасанчин
социальная сеть Instagram

19-лений певец Роман Сасанчин стал популярным благодаря талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны". Сейчас молодой человек активно ведет свой микроблог, где делится творческими планами и подробностями личной жизни.

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Так, Роман решил увековечить свою любовь к музыке с помощью татуировки. Парень давно мечтал пойти в тату-салон и несколько дней назад это все-таки произошло. Теперь на внутренней части его руки набит большой нотный ключ.

Первое тату на теле Сасанчина появилось в его родном городе Чорткове. Поддержать исполнителя пришла его возлюбленная Иванна, которая, к слову, через несколько месяцев родит ему малыша.

Instagram-stories Романа Сасанчина / социальная сеть Instagram

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В Insta-stories Сасанчин сообщил, что не будет жалеть о своем решении набить тату, этот рисунок для него очень много значит, ведь своей жизни без музыки он не представляет.

Напомним,

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