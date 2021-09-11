Победитель "Голос страны" Роман Сасанчин сделал памятное тату ‒ фото

19-лений певец Роман Сасанчин стал популярным благодаря талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны". Сейчас молодой человек активно ведет свой микроблог, где делится творческими планами и подробностями личной жизни.

Так, Роман решил увековечить свою любовь к музыке с помощью татуировки. Парень давно мечтал пойти в тату-салон и несколько дней назад это все-таки произошло. Теперь на внутренней части его руки набит большой нотный ключ.

Первое тату на теле Сасанчина появилось в его родном городе Чорткове. Поддержать исполнителя пришла его возлюбленная Иванна, которая, к слову, через несколько месяцев родит ему малыша.

Instagram-stories Романа Сасанчина / социальная сеть Instagram

В Insta-stories Сасанчин сообщил, что не будет жалеть о своем решении набить тату, этот рисунок для него очень много значит, ведь своей жизни без музыки он не представляет.

Напомним,