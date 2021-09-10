Актриса Женского Квартала Екатерина Никитина – о самом дорогом подарке: Он был уже вялый-вялый
За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Екатерина Никитина вспомнила, чем ее балуют поклонники и близкие.
В последнее время мне часто пишут в direct с просьбой встретиться, – рассказывает девушка. – Причем так: «Ну что, мы идем на кофе или нет». Я просматриваю сообщение и чищу его. Потом снова тот же человек пишет «Так шо, мы идем или нет. Или ты простым не отвечаешь». К подобным сообщениям отношусь скептически, не соглашаюсь. Никому не отказываю, просто не отвечаю. Обычно это еще закрытые аккаунты. Но если кто-то пишет с открытого аккаунта, могу зайти глянуть, и, если по внешним показателям парень мне понравится, то есть шансы.
А какой самый дорогой подарок получала красотка?
Самое дорогое в финансовом плане – это Apple Watch. Мне подарили на день рождения, – признается девушка. – Если говорить про дорогие сердцу, то мне когда-то крестник принес со своего двора одуванчик! Сказал: «Катя, тебе подарок». Цветок был уже вялый-вялый, но так было приятно!
Смотрите «Хто зверху?» – каждый четверг в 19:00 на Новом канале. И невероятно интересные фоторепортажи - читайте на нашем сайте по ссылке.
Напомним,