Актриса Женского Квартала Екатерина Никитина – о самом дорогом подарке: Он был уже вялый-вялый

Эксклюзив 10 сентября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Актриса Женского Квартала Екатерина Никитина – о самом дорогом подарке: Он был уже вялый-вялый
Актриса Женского Квартала Екатерина Никитина
пресс-служба

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Екатерина Никитина вспомнила, чем ее балуют поклонники и близкие.

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У актрисы «Женского Квартала» нет отбоя от кавалеров. Неудивительно – умница и красавица, еще и талантливая. Екатерину Никитину заваливают письмами поклонники. И у некоторых есть шансы пойти с ней на свидание – о чем Новый канал узнал на съемках «Хто зверху?»

В последнее время мне часто пишут в direct с просьбой встретиться, – рассказывает девушка. – Причем так: «Ну что, мы идем на кофе или нет». Я просматриваю сообщение и чищу его. Потом снова тот же человек пишет «Так шо, мы идем или нет. Или ты простым не отвечаешь». К подобным сообщениям отношусь скептически, не соглашаюсь. Никому не отказываю, просто не отвечаю. Обычно это еще закрытые аккаунты. Но если кто-то пишет с открытого аккаунта, могу зайти глянуть, и, если по внешним показателям парень мне понравится, то есть шансы.

А какой самый дорогой подарок получала красотка?

Самое дорогое в финансовом плане – это Apple Watch. Мне подарили на день рождения, – признается девушка. – Если говорить про дорогие сердцу, то мне когда-то крестник принес со своего двора одуванчик! Сказал: «Катя, тебе подарок». Цветок был уже вялый-вялый, но так было приятно!

Смотрите «Хто зверху?» – каждый четверг в 19:00 на Новом канале. И невероятно интересные фоторепортажи - читайте на нашем сайте по ссылке.

Напомним,

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