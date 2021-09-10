Актриса Женского Квартала Екатерина Никитина – о самом дорогом подарке: Он был уже вялый-вялый Эксклюзив Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Актриса Женского Квартала Екатерина Никитина пресс-служба

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Екатерина Никитина вспомнила, чем ее балуют поклонники и близкие.