Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade познакомились с живыми богинями

4 октября 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade познакомились с живыми богинями
Кирилл Макашов и Michelle Andrade
пресс-служба Нового канала

В Непале ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) познакомились с кумари. Кто это – читайте в нашем материале.

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Непальцы верят примерно в 330 миллионов богов. А еще – что некоторые божества вселяются в людей. Например, кумари – это девочки, в которых, как считают местные, вселилась индуистская богиня Таледжу – покровительница Непала. 

Таких девочек непальцы почитают, как богинь, приходят к ним с просьбами и за благословением.

Считается, что богиня выходит из девочки с первой каплей крови, – рассказывает ведущая Michelle Andrade. – Поэтому им нельзя ходить по полу, чтобы не пораниться. И до первых критических дней их носят на руках. А живут они на мягких диванах. Но как только из девочки выйдет первая капля крови, та становится обычным ребенком. Все почести заканчиваются.

Michelle Andrade в Непале / пресс-служба Нового канала
Ведущие «Орла&Решки. Земляне» встретились с двумя кумари. Первая – 9-летняя Мехира. Вторая – 69-летняя Дана. И она уникальна. Критические дни у Даны так и не начались, это сочли чудом и посчитали, что богиня осталась в ней до конца жизни. Она никогда не готовила еду, не убирала, но если хочет, может поухаживать за садом или заняться рукоделием. Любит смотреть телевизор. Она не может разговаривать с чужими людьми, принимать с ними пищу, носить ничего, кроме красных платьев. Также Дана не ест курятину, яйца, свинину, только мясо буйвола и утки. 

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Встречи с кумари проходят одинаково: нужно встать на колени, получить благословение и дать пожертвование. Перед встречей с богиней необходимо вымыть руки и снять все кожаные вещи. Считается, что они напоминают ей о смерти.

После аудиенции со своей 9-летней кумари я увидел сцену, от которой стало грустно, – рассказывает Кирилл Макашов. – Девочка-богиня играла с братом. Вроде бы ничего особенного, но, по сути, это ее единственное развлечение. Все детство они обязаны проводить на диване, как в мягкой тюрьме. Родители рады, что их дочь – кумари, им можно не работать и жить на пожертвования. Но каково при этом ребенку?

Кирилл Макашовв Непале / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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