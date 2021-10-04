Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade познакомились с живыми богинями
4 октября 2021 12:50
Кирилл Макашов и Michelle Andrade
пресс-служба Нового канала
В Непале ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) познакомились с кумари. Кто это – читайте в нашем материале.
богиня Таледжу – покровительница Непала.Ведущие «Орла&Решки. Земляне» встретились с двумя кумари. Первая – 9-летняя Мехира. Вторая – 69-летняя Дана. И она уникальна. Критические дни у Даны так и не начались, это сочли чудом и посчитали, что богиня осталась в ней до конца жизни. Она никогда не готовила еду, не убирала, но если хочет, может поухаживать за садом или заняться рукоделием. Любит смотреть телевизор. Она не может разговаривать с чужими людьми, принимать с ними пищу, носить ничего, кроме красных платьев. Также Дана не ест курятину, яйца, свинину, только мясо буйвола и утки.Напомним,
Таких девочек непальцы почитают, как богинь, приходят к ним с просьбами и за благословением.
Считается, что богиня выходит из девочки с первой каплей крови, – рассказывает ведущая Michelle Andrade. – Поэтому им нельзя ходить по полу, чтобы не пораниться. И до первых критических дней их носят на руках. А живут они на мягких диванах. Но как только из девочки выйдет первая капля крови, та становится обычным ребенком. Все почести заканчиваются.
Michelle Andrade в Непале / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеНаталка Денисенко – о кризисе в отношениях с мужем: У нас не цветочки-бабочки, у нас ссоры и конфликтыВстречи с кумари проходят одинаково: нужно встать на колени, получить благословение и дать пожертвование. Перед встречей с богиней необходимо вымыть руки и снять все кожаные вещи. Считается, что они напоминают ей о смерти.
После аудиенции со своей 9-летней кумари я увидел сцену, от которой стало грустно, – рассказывает Кирилл Макашов. – Девочка-богиня играла с братом. Вроде бы ничего особенного, но, по сути, это ее единственное развлечение. Все детство они обязаны проводить на диване, как в мягкой тюрьме. Родители рады, что их дочь – кумари, им можно не работать и жить на пожертвования. Но каково при этом ребенку?
Кирилл Макашовв Непале / пресс-служба Нового канала