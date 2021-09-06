Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 10.09.2021)
10 сентября на ТЕТ зрители увидят 20 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок. 20 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите онлайн на tv.ua.
«Богиня шопинга» -- это культовое шоу, которое выходит на телеканале ТЕТ уже девять лет и не теряет актуальности. В новом сезоне участницы должны собрать образ, который покорит главного фэшн-эксперта Леонида Мартынчика, а также дополнить образ в нетипичных для шопинга местах: геймерском магазине, магазине охоты и даже на продуктовом рынке.
Много трендов, юмора и позитивных эмоций ждут зрителей в новом сезоне «Богини шопинга»!
20 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите 10 сентября в 17:00 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.