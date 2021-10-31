МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу во 2 выпуске от 30.10.2021

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу во 2 выпуске от 30.10.2021

30 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск грандиозного шоу МАСКА 2 сезон. Кто покинул шоу во 2 выпуске шоу МАСКА 2 сезон от 30.10.2021 – читайте в нашем материале.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА 2 сезон удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

Во 2 выпуске на сцене шоу выступили 7 участников: фантастический белый Тигр, веселый Шмель, эпатажный Скандал, романтическая Горилла, легендарный Грифон, лирический Мухомор и трогательный Совенок.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Во 2 выпуске в номинацию попали Грифон и Мухомор. К сожалению, шоу покинул Грифон.

Кто скрывался за образом Грифона читайте по ссылке.