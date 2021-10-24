Затерянный мир: украинцы поражают выносливостью

Украинцы не прекращают удивлять мир. Алексей Гуцуляк и Владимир Вукста доказали, что наши люди одни из самых выносливых в мире.

Как им удается выдерживать морозы без одежды и испытывать свой организм, украинские богатыри рассказали журналистам программы «Затерянный мир» на телеканале 2+2.

Алексей Гуцуляк — обладатель 5 мировых рекордов. Его называют «снежным человеком», ведь мужчина совсем не боится холода. В 2013 году Алексей впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса — час без одежды пролежал под снегом.

Вскоре Алексей решился на еще один рекорд — переплыл 40 метров на одном дыхании подо льдом, без гидрокостюма. В 2018 году он преодолел спринтерскую дистанцию замерзшим озером так быстро, что до сих пор никто в мире не может превзойти его результат.

В 2008 году комиссия Книги рекордов Гиннесса отказалась фиксировать экстремальный рекорд Владимира Вуксты и его команды профессиональных путешественников, которые решили пересечь Атлантический океан на яхте без еды и воды. За экспериментом наблюдал врач, во время путешествия он брал у них образцы крови. Экстремалы не прекратили голодовку даже во время шторма в 8 баллов по шкале Бофорта.

В конце первой недели состояние мужчин ухудшилось. Ежедневно они теряли по килограмму. Первый глоток воды команда Вуксты сделала на седьмой день. Владимир прекратил сухую голодовку через 14 дней и 16 часов от начала путешествия. Это — абсолютный рекорд, который невозможно объяснить наукой, его до сих пор никто не превзошел.

Ранее Вукста уже испытывал свой организм — преодолел пустыню Калахари, выпив только семь литров воды. «Мне было очень важно донести человечеству, что на четвертый день человек без пищи и воды не умирает, как это пишут многочисленные медицинские источники», — так Владимир объясняет свой опасный эксперимент.

Еще больше невероятных фактов об украинцах — узнавайте в полном выпуске информационно-развлекательного проекта «Затерянный мир» на телеканале 2+2.