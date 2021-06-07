Иракли Макацария – о неординарных презентах: Кнут в подарок

Эксклюзив 7 июня 2021 09:50 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Иракли Макацария – о неординарных презентах: Кнут в подарок
Кнут в подарок: Иракли Макацария – о неординарных презентах
пресс-служба

Экс-«холостяк» Иракли Макацария рассказал, что дарит друзьям

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Пожалуй, мужчине проще всего приобрести практичный подарок. Тут можно использовать очевидные банальности вроде крема для бритья. Но когда мужчины делают подарки друг другу, то выбирают совсем другие презенты.

Я очень практичный человек, – признается экс-«холостяк», бизнесмен Иракли Макацария за кулисами Improv Live Show (Новый канал). – Всегда спрашиваю у людей, чего бы им хотелось. Никогда не дарю ненужных вещей. Что касается шутливых сюрпризов, то когда-то подарил другу кнут (улыбается). А его жене подобрал полезный и практичный подарок.

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Самые приятные воспоминания о подарках Макацария пронес еще с детских лет.

Я долго мечтал о велосипеде. И как-то на Новый год увидел его под нашей елкой! Моему счастью не было предела, – признается парень.

Смотрите Improv Live Show каждый вторник в 20:00 на Новом канале

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