Евровидение 2022: в Украине стартует национальный отбор
В мае 2022 года в Турине (Италия) состоится песенный конкурс Евровидение 2022.
С 14 декабря по 21 января будет проходить предварительный отбор, а затем состоится финал, на котором и выберут представителя от Украины на участие в конкурсе. Также отмечается, что сам финал состоится в феврале 2022 года.
Хронометрах песни может составлять до 3 минут, язык исполнения песни не ограничивается.
Исключительные права на песню в полном объеме должны принадлежать участнику с правом передавать их Суспільному и ЕМС в объеме, определенном Правилами Нацотбора, соглашениями с участником и правилами международного конкурса.
Отметим, хозяином Евровидения-2022 станет город Турин.
Напомним,