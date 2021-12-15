Евровидение 2022: в Украине стартует национальный отбор

15 декабря 2021 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Евровидение 2022: в Украине стартует национальный отбор
Евровидение 2022: в Украине стартует национальный отбор / Евровидение

В мае 2022 года в Турине (Италия) состоится песенный конкурс Евровидение 2022.

С 14 декабря по 21 января будет проходить предварительный отбор, а затем состоится финал, на котором и выберут представителя от Украины на участие в конкурсе. Также отмечается, что сам финал состоится в феврале 2022 года.  

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В заявлении сказано, что песня, которую участник может представить на конкурсе, должна быть оригинальной и не выходить в релиз до 1 сентября 2021 года.

Хронометрах песни может составлять до 3 минут, язык исполнения песни не ограничивается. 

Исключительные права на песню в полном объеме должны принадлежать участнику с правом передавать их Суспільному и ЕМС в объеме, определенном Правилами Нацотбора, соглашениями с участником и правилами международного конкурса.

Отметим, хозяином Евровидения-2022 станет город Турин.

Напомним,

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