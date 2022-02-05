Голос країни 12 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
5 февраля 2022 23:00
Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
пресс-служба канала 1+1
6 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-12. 3 эфир Голосу країни 12 сезон смотрите онлайн на TV.UA.
Голос країни-12 на сцену выйдет Михаил Царь. 21-летний певец участвовал в «Голос.Діти-2», в команде Натальи Могилевской дошел до финала, но уступил победу Роману Сасанчину. Во время участия в шоу у Михаила была первая любовь с Анной Тринчер, с которой он участвовал в одном сезоне. Вместе с Аней Михаил пел на этапе боев и после выступления на всю страну признался девушке в своих чувствах и подарил серьги в форме бесконечности. Также в третьем выпуске зрителей ожидает выступление одной из самых обсуждаемых участниц 12 сезона – Лии Меладзе, дочери популярного композитора Константина Меладзе. Участница активно записывала свои каверы и выкладывала их в соцсети.
3 выпуск шоу Голос країни-12 смотрите в 21:00 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.