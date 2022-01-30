Голос країни 12 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022) пресс-служба канала 1+1

30 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-12. 2 эфир Голосу країни 12 сезон смотрите онлайн на TV.UA.