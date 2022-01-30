Голос країни 12 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

30 января 2022 19:22 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Голос країни 12 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
пресс-служба канала 1+1

30 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-12. 2 эфир Голосу країни 12 сезон смотрите онлайн на TV.UA.

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Во 2 выпуске проекта Голос країни-12 топовые украинские звезды Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук продолжать сражаться за самый сильный голос страны. Тренеры будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна. Из-за кого во 2 выпуске проекта DOROFEEVA будет звонить своему мужу Дантесу, а Оля Полякова – дочери Марии, и чем поразят Святослава Вакарчука уличные музыканты 2tones.

2 выпуск шоу Голос країни-12 смотрите 30 января в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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