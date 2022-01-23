Голос країни 12 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

23 января на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-12. 1 эфир Голосу країни 12 сезон смотрите онлайн на TV.UA.

Cостоится грандиозная премьера двенадцатого сезона вокального шоу Голос країни . В обновленный состав тренеров вошли топовые украинские звезды: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук.

Начнется «Голос країни» с общей песни тренеров. Самый авторитетный украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, диджитал-сенсация DOROFEEVA и рок-легенда, солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук споют вместе песню «Старі фотографії» Скрябина.

Новый сезон «Голосу країни» пройдет под слоганом «Так звучить твоя країна». Тренеры будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна. Кроме того, в сезоне будут участвовать самобытные группы и дуэты.

1 выпуск шоу Голос країни-12 смотрите 23 января в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Голос країни смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.