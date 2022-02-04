Мир наизнанку: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2022)
4 февраля 2022 22:10
Мир наизнанку: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2022)
пресс-служба канала 1+1
5 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск нового сезона тревел-шоу Мир наизнанку. 1 выпуск программы Мир наизнанку смотрите онлайн на TV.UA.
Мир наизнанку: Телезрителей ждет продолжение экспедиции по Эквадору, а также уникальные репортажи из новой страны - Колумбии. В первом выпуске путешественник Дмитрий Комаров отправится на поиски легендарных тсантса, которых местные индейцы шуары веками считали главным военным трофеем. Кроме того, в новом выпуске «Мира наизнанку» зрителей ждет знакомство с 77-летним Бальтазаром Ушко, народной звездой Эквадора, с которой общается даже президент страны. Бальтазар - последний представитель профессии ледорубов и национальная гордость эквадорцев.
1 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку смотрите в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.