Мир наизнанку: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2022)

4 февраля 2022 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мир наизнанку: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2022)
Мир наизнанку: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2022)
пресс-служба канала 1+1

5 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск нового сезона тревел-шоу Мир наизнанку. 1 выпуск программы Мир наизнанку смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 1 выпуске программы Мир наизнанку: Телезрителей ждет продолжение экспедиции по Эквадору, а также уникальные репортажи из новой страны - Колумбии. В первом выпуске путешественник Дмитрий Комаров отправится на поиски легендарных тсантса, которых местные индейцы шуары веками считали главным военным трофеем. Кроме того, в новом выпуске «Мира наизнанку» зрителей ждет знакомство с 77-летним Бальтазаром Ушко, народной звездой Эквадора, с которой общается даже президент страны. Бальтазар - последний представитель профессии ледорубов и национальная гордость эквадорцев.

1 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку смотрите в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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