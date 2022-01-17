Мир наизнанку: стало известно, в какую страну поехал Дмитрий Комаров в новом сезоне

17 января 2022 23:04 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мир наизнанку: стало известно, в какую страну поехал Дмитрий Комаров в новом сезоне
Мир наизнанку: Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев
пресс-служба канала 1+1

Скоро на 1+1 стартует новый сезон авторского тревел-проекта Дмитрия Комарова «Мир наизнанку».

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Несмотря на то, что на карте мира не осталось белых пятен, путешественнику и журналисту все еще удается найти нехоженые тропы и нескучные маршруты. Дмитрий Комаров снова выбрал направление, куда немногие туристы решаются поехать в отпуск.

Мир наизнанку: стало известно, в какую страну поехал Дмитрий Комаров в новом сезоне / пресс-служба канала 1+1

В новом сезоне телеведущий завершит исследование изнанки «банановой республики» Эквадор, после чего зрителей ждет путешествие в новую страну. Ею станет Колумбия.

Колумбия – одна из стран-лидеров по производству кофе. Страна, где можно сказочно разбогатеть. Например, именно здесь добывают 90% мирового объема изумрудов и множество драгоценных металлов. Но многие украинцы слышали и об обратной стороне медали, которая и создала стране неоднозначную репутацию – наркокартелях. Прежде всего на слуху имя самого известного, богатого и влиятельного наркобарона в мире – Пабло Эскобара из города Медельин. А какая ситуация в Колумбии сегодня? По-прежнему стоит бояться жестоких картелей или все уже совершенно по-другому? – говорит Дмитрий Комаров.

Мир наизнанку: стало известно, в какую страну поехал Дмитрий Комаров в новом сезоне / пресс-служба канала 1+1

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Путешественник окунется жизнь Колумбии, чтобы показать обратную, неизвестную сторону этой страны, названной в честь самого Колумба. Он на собственном опыте выяснит, так ли опасно в Колумбии, как о ней говорят, и покажет те места, которые большинство украинцев сможет увидеть лишь по телевизору. Команда проекта сделает настоящие открытия и в лучших традициях «Мира наизнанку» познакомит с уникальными героями. Несмотря на пандемию, экспедиции не останавливаются, команда практически беспрерывно находится за границей и готовит эксклюзивные материалы, которые очень скоро зрители увидят на 1+1.

Мир наизнанку: стало известно, в какую страну поехал Дмитрий Комаров в новом сезоне / пресс-служба канала 1+1

Смотрите новые выпуски «Мира наизнанку» об Эквадоре и Колумбии совсем скоро на 1+1. 

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