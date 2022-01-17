Крылья любви: кто есть кто в новой турецкой мелодраме, которая стартовала на 1+1

17 января 2022 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крылья любви: кто есть кто в новой турецкой мелодраме, которая стартовала на 1+1
Турецкая мелодрама "Крылья любви"
пресс-служба канала 1+1

17 января в 17:10 в эфире 1+1 зрители увидят премьеру новой мелодрамы «Крылья любви», известной в мире под названием «Дочь посла».

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История рассказывает о нелегкой любви Наре и Саджара, которые хотят пожениться, но отец девушки выступает против этого союза и устраивает отчаянную авантюру, в результате которой Наре исчезает из жизни Саджара на годы. Но однажды их история начнется с чистого листа, и теперь киногероям придется пройти сложные испытания судьбы, чтобы получить второй шанс на счастье.

События в сериале разворачиваются на берегу Эгейского моря. Актриса Неслихан Атагюль воплотит роль Наре Челеби – дочь посла. Она – умная, сильная, женщина со стальным характером. Несмотря на трудности, с которыми она сталкивается, она никогда не сдается и изо всех сил пытается осуществить свои мечты.

Наре Челеби / пресс-служба канала 1+1

Энгин Акюрек на экране предстанет в роли Саджара Эфеоглу. Он – сын бедного крестьянина, работавшего на оливковой роще. Теперь, когда он вырос, он сумел заработать достаточно денег и купил оливковую рощу, где которой работал его отец. Саджар разрывается между своим гневом и милосердием, а также своим счастьем и болью, ведь не может смириться с поступком Наре.

Саджар Эфеоглу / пресс-служба канала 1+1

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Зрители также познакомятся с Гедизом Ишиклы, мужчина по сюжету выходец из одной из старейших семейств города Мугла. Его отец был одним из самых уважаемых мэров региона, и Гедиз стремится продолжить эту тенденцию. Он один из самых успешных предпринимателей, и в сериале будет бизнес-партнером Саджара. Впрочем, его роль в истории этим не ограничится. Какие коварные намерения затаил персонаж, которого воплотит на экране турецкий актер Ураз Кайгиралоглу, смотрите в эфире 1+1.

Гедиз Ишиклы / пресс-служба канала 1+1

Турецкая актриса Тюлин Язкан смотв сериале Менекше Эфеоглу – жену Саджара. Ведь в ту ночь, когда Наре снова внезапно вернется в город после таинственного исчезновения, Саджар женится на другой. Менекше на первый взгляд милая и приветливая, но на самом деле окажется очень жестокой в поступках и действиях, которые зрители увидят уже в ближайших сериях.

Менекше Эфеоглу / пресс-служба канала 1+1

Гювен Челеби – отец Наре, он – посол, и очень важный человек в Европарламенте, но в то же время он скрывает слабость – увлечение азартными играми. Поэтому он затеял авантюру, которая навсегда изменила жизнь его дочери. Но почему отец разрушил жизнь единственной дочке, станет известно уже во время просмотра сериала.

Гювен Челеби / пресс-служба канала 1+1

Следует отметить, что сериал «Крылья Любви» получил награду в номинации «Лучший сериал» кинофестиваля в Измире, Турция. Интересно также, что исполнительницу главной женской роли Наре в сериале озвучит популярная украинская актриса Ксения Мишина.

Смотрите премьеру новой мелодрамы «Крылья любви» с понедельника по пятницу в 17:10 на 1+1.

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1+1 мелодрама турецкий сериал сериалы 2022 Крылья любви

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