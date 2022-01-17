Крылья любви: кто есть кто в новой турецкой мелодраме, которая стартовала на 1+1
17 января в 17:10 в эфире 1+1 зрители увидят премьеру новой мелодрамы «Крылья любви», известной в мире под названием «Дочь посла».
События в сериале разворачиваются на берегу Эгейского моря. Актриса Неслихан Атагюль воплотит роль Наре Челеби – дочь посла. Она – умная, сильная, женщина со стальным характером. Несмотря на трудности, с которыми она сталкивается, она никогда не сдается и изо всех сил пытается осуществить свои мечты.
Энгин Акюрек на экране предстанет в роли Саджара Эфеоглу. Он – сын бедного крестьянина, работавшего на оливковой роще. Теперь, когда он вырос, он сумел заработать достаточно денег и купил оливковую рощу, где которой работал его отец. Саджар разрывается между своим гневом и милосердием, а также своим счастьем и болью, ведь не может смириться с поступком Наре.
Турецкая актриса Тюлин Язкан смотв сериале Менекше Эфеоглу – жену Саджара. Ведь в ту ночь, когда Наре снова внезапно вернется в город после таинственного исчезновения, Саджар женится на другой. Менекше на первый взгляд милая и приветливая, но на самом деле окажется очень жестокой в поступках и действиях, которые зрители увидят уже в ближайших сериях.
Гювен Челеби – отец Наре, он – посол, и очень важный человек в Европарламенте, но в то же время он скрывает слабость – увлечение азартными играми. Поэтому он затеял авантюру, которая навсегда изменила жизнь его дочери. Но почему отец разрушил жизнь единственной дочке, станет известно уже во время просмотра сериала.
Следует отметить, что сериал «Крылья Любви» получил награду в номинации «Лучший сериал» кинофестиваля в Измире, Турция. Интересно также, что исполнительницу главной женской роли Наре в сериале озвучит популярная украинская актриса Ксения Мишина.
Смотрите премьеру новой мелодрамы «Крылья любви» с понедельника по пятницу в 17:10 на 1+1.