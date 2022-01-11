На ТЕТ – еще больше смеха и новых проектов весной 2022 года

11 января 2022 22:04 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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На ТЕТ – еще больше смеха и новых проектов весной 2022 года
На ТЕТ – еще больше смеха и новых проектов весной 2022 года
пресс-служба канала ТЕТ

Весенний сезон телеканала ТЕТ принесет зрителям еще больше улыбок, смеха и нового контента.

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Теперь смешить комиков Евгения Кошевого и Юрия Ткача будут на ТЕТ. Новый сезон легендарного шоу «Рассмеши комика» не оставит без улыбки, а участники еще и наживутся на этом. С февраля нас ждут уникальные выступления, интересные сценки, забавные моменты и харизматичный блюститель улыбок Владимир Дантес.

Рассмеши комика

Наши животы будут болеть от смеха с нового бунтарского ситкома «Приключения Бампера и Суса». Культовые блоггеры и мастера юмора Алексей Супрун и Сергей Щербаков покажут настоящую мужскую дружбу при любых обстоятельствах (не зря ведь «приключения»). Бампер и Сус будут выживать в жизненных ситуациях каждый как сможет: Сус будет искать себя, а Бамперу придется это разгребать.

Приключения Бампера и Суса

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Мы заглянем в чужие свидания под комментарии любимых экспертов: Дарьи Астафьевой, Алексея Дурнева, Александра Эллерта, Андрея Рыбака, Анастасии Дерской и Валерии Мандзюк, в новом реалити «Свидания без фильтров». «Горячее», «страстное», «экстраординарное», «странное», «смешное», «напряженное» и даже «кринжовое» – мы увидим свидание на любой вкус. Ходить на романтические свидания? Нет, смотреть!

15 сезон доброго семейного ситкома «Однажды под Полтавой» подарит еще больше историй о харизматичной любящей паре Яринке и Юрчике. Герои снова столкнутся с многочисленными близкими любой молодой семье преградами и обязательно найдут решение.

Однажды под Полтавой

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