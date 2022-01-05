Голос країни 12 сезон: стала известна дата премьеры проекта
В обновленный состав тренеров шоу «Голос країни-12» вошли топовые украинские звезды: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук.
Двенадцатый сезон «Голосу країни» пройдет под слоганом «Так звучить твоя країна». В канун новогодних праздников тренеры шоу в ярких образах, сидя в легендарных красных креслах, спели величественное произведение Николая Леонтовича «Щедрик», которому в этом году исполнилось 120 лет. Кроме того, к ним присоединились участники слепых прослушиваний шоу. Однако пройдут ли эти участники в команды – станет известно с 23 января.
«Голос країни» - это всегда про актуальность и тренды, в этом успех каждого сезона. 12-й напоминает те времена, когда я присоединился к проекту, где-то в четвертом сезоне. Он более близок к народу. В нем меньше альтернативной музыки, больше понятной и актуальной для слушателей. Будут удивлять точно голоса участников, потому что именно голос — ДНК проекта. Каждый раз частично меняются тренеры, декорации, музыка, но есть основа, на которой все базируется», - отметил Юрий Горбунов.
Напомним,