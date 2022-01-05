Голос країни 12 сезон: стала известна дата премьеры проекта

5 января 2022 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Голос країни 12 сезон: стала известна дата премьеры проекта
Голос країни-12: стала известна дата премьеры проекта

В обновленный состав тренеров шоу «Голос країни-12» вошли топовые украинские звезды: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук.

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Двухкратный тренер-победитель «Голосу країни» Святослав Вакарчук вернулся в красное кресло после пятилетнего перерыва. Потап выступит в роли тренера уже в четвертый раз, а победительница прошлого сезона DOROFEEVA – во второй раз. Новичком в легендарном красном кресле стала поп-королева Оля Полякова.

Двенадцатый сезон «Голосу країни» пройдет под слоганом «Так звучить твоя країна». В канун новогодних праздников тренеры шоу в ярких образах, сидя в легендарных красных креслах, спели величественное произведение Николая Леонтовича «Щедрик», которому в этом году исполнилось 120 лет. Кроме того, к ним присоединились участники слепых прослушиваний шоу. Однако пройдут ли эти участники в команды – станет известно с 23 января.

Голос країни-12: стала известна дата премьеры проекта / пресс-служба канала 1+1
Ведущими «Голосу країни-12» стали неизменные ведущие – семейная пара Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. По словам Горбунова,  он ежегодно убеждается, что именно голоса участников являются определенным ДНК проекта.

«Голос країни» - это всегда про актуальность и тренды, в этом успех каждого сезона. 12-й напоминает те времена, когда я присоединился к проекту, где-то в четвертом сезоне. Он более близок к народу. В нем меньше альтернативной музыки, больше понятной и актуальной для слушателей. Будут удивлять точно голоса участников, потому что именно голос — ДНК проекта. Каждый раз частично меняются тренеры, декорации, музыка, но есть основа, на которой все базируется», - отметил Юрий Горбунов.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / пресс-служба канала 1+1
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Зрителей ожидают невероятные вокалисты из разных уголков Украины. Уличные музыканты, звезда популярного сериалити, профессиональный электрик со сверхмощным голосом, бывший бэк-вокалист Святослава Вакарчука, киборг, защищавший Донецкий аэропорт в 2015 году, и даже дочь популярного украинского композитора.

Напомним, 

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