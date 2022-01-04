Солист Måneskin Дамиано Давид опубликовал редкое фото со своей любимой

Один из самых обсуждаемых участников группы Måneskin Дамиано Давид поделился с поклонниками в этот раз не скандальным фото, а довольно милым.

На своей странице в Инстаграм-сториз Дамиано Давид опубликовал трогательный снимок, на котором позирует со своей любимой девушкой – 26-летней Джорджией Солери. Подобные фотографии в блоге артиста – редкость. Певец практически не делится подробностями своей личной жизни, и не часто в соцсети публикует снимки с возлюбленной.

Солист Måneskin Дамиано Давид со своей девушкой / instagram.com/ykaaar

Отметим, что о романе рокера с итальянской моделью стало известно в июне 2021 года. Несмотря на то, что пара вместе уже 4 года, о своих отношениях они предпочитали не распространяться.

Однако после победы на "Евровидении", когда Дамиано Давид получил мировую славу, Джорджия Солери не смогла долго скрывать тот факт, что является девушкой рокера. В Сети поползли слухи, что Дамиано гей, и тогда модель подтвердила многолетний роман с артистом.

Напомним,