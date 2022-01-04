Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 19 выпуска

В 19-м выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезона от 30.12.2021 экспрессивный Амадор Лопес и энергичная Лера Товстолес устроили фейерверк эмоций.

Фоторепортаж 19-го, предпоследнего в этом сезоне, выпуска развлекательного игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) уже готов вас удивлять и веселить! В игровую ТВ-борьбу вступили: музыкант Сергей Бабкин, телеведущий Павел Костицын, артист Амадор Лопес, а также бессменный капитан мужской команды Сергей Притула.

Вместе с капитаном женской команды Лесей Никитюк сыграли: актриса и радиоведущая Лера Товстолес, актриса Анастасия Короткая и жена Сергея Бабкина Снежана Бабкина. Кто же победил в шуточной схватке?

Сразу же в первом раунде «Руки-ноги» между командами случилась серьезная перепалка. Сергей Притула возмутился, что Леся Никитюк очень медленно читала вопросы для его команды, и решил мстить. Конечно же, его поведения и скорость чтения заданий для девушек очень не понравились Лесе Никитюк, поэтому капитан женской команды тоже разозлилась.

Сергей, действительно, хотел как-то испортить жизнь девушкам. Но, Леся, не берите на себя лишнего. Карма его догонит, – прокомментировал после раунда Господин Судья, роль которого неизменно исполняет Александр Педан. – Как бы ни было, в этом раунде – 2:2, ничья. Карма вернулась, поэтому в студии – «Дивоглядки».

Переглядеть друг друга пытались огоньки и карнавал этого выпуска шоу – Амадор Лопес и Лера Товстолес. Участники, кроме того, что играли в «Дивоглядки», танцевали, шутили, признавались друг другу в любви, спорили и мирились. И все это за несколько минут. Такое надо видеть!

Раунд «По губам» рассмешил всех. Во-первых, по-хорошему, сумасшедшая энергия Амадора Лопеса не давала участникам заскучать. Все смеялись от души и заряжались от него. Во-вторых, то, как «коверкают» и пытаются угадать слова в этом раунде – это нечто. Кстати, лучшей в раунде стала Снежана Бабкина, которая угадывала все почти с первого раза.

В раунде «Кнопка» опять таки блистал Амадор Лопес. Артист, кроме экспрессии, показал еще и суперскую обознанность в украинской и мировой музыке. Не отставали от него и Лера Товстолес с капитаном Лесей Никитюк. Это была настоящая схватка!

После этого раунда Амадор Лопес, или радио-Амадор, автоматически получает звание Заслуженного Амадора Украины, – пошутил после раунда Господин Судья.

Игра «Найди слово» заставила участников подвигаться, включить логику и внимательность. На огромном филворде команды искали слова. Сильнее снова оказались мужчины.

В «Обмене ролями» в студии появилась машина. Девушки должны были поместить в нее много стройматериалов и сесть сами. Судя по размерам автомобиля и количеству предметов, это еще та задача!

Мужчины, в свою очередь, перевоплотились в модельеров и собирали из частей ткани платье для модели. Такое произведение искусства точно «поразило» бы всех на Неделе моды!

В раунде «Музыкальный крокодил» поборолись Павел Костицын и Анастасия Короткая. Чтобы показать песню Jerry Heil «Вільна каса», ведущему понадобилось 38 секунд. А хит Никиты Алексеева «Пьяное солнце» так и не «поддался» женской команде.

На «Стеклянной доске» в этом выпуске были Лера Товстолес и Сергей Бабкин. Участники очень старались получить победу для своей команды, но сделали ничью. Реванш Амадора Лопеса и Леры Товстолес на «Дивоглядках»!

В финале этого выпуска участники сыграли в настоящий «Морской бой». Студия шоу превратилась в морскую гладь, свои наряды игроки сменили на водонепроницаемые голубые и розовые костюмы, и началась битва! Кто все-таки победил в любимой детской игре и тем самым выиграл, можете узнать, посмотрев по ссылке.