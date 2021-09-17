Рассмеши комика: на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу

Телеканал ТЕТ поделился, что на днях закончились съемки нового сезона “Рассмеши комика” от Студии "Квартал 95".

Легендарное шоу, в котором талантливые юмористы стараются вызвать смех у известных комиков Евгения Кошевого и Юрия Ткача в нескольких раундах, чтобы выиграть приз в 50 тысяч гривен. В премьерном сезоне зрители встретят нового ведущего – им стал популярный певец и шоумен Владимир Дантес

У “Рассмеши комика” нет границ юмора, ведь участники шутят и выступают в разных жанрах: стенд-ап, пародия, сатира, музыкальный юмор, импровизация – форматы, которые могут подарить улыбку и смех комикам и украинцам.

На съемку нового “Рассмеши комика” на ТЕТ съехались участники не только со всей Украины, но и со всего мира: Казахстана, Польши, Австрии, Нидерландов, Молдовы, Чехии и Республики Беларусь.

Новый сезон шоу выйдет в эфир на главной юмористической площадке страны – телеканале ТЕТ, и составит компанию в эфире популярным реалити-шоу, ситкомам и скетчкомам: “Однажды под Полтавой”, “Богиня Шопинга”, “Страна У”, “Ромео и Джульетта из Черкасс”.

Генеральная продюсерка канала Оксана Петришин поделилась впечатлениями о новом сезоне юмористического шоу:

Мы очень рады появлению “Рассмеши комика” на ТЕТ. Канал ТЕТ - территория юмора для украинского зрителя и мы на канале делаем все ради улыбок телезрителей. Логично, что теперь проект будет выходить у нас. Нам важно, чтобы комики-новички делали свои первые шаги именно на нашем телеканале. Ведь “Рассмеши комика” открыл зрителям таких юмористов как Иван Люленов, Татьяна Песык, Виктор Гевко, Ирина Сопонару, Александр Теренчук, Дмитрий Голубев, Леся Никитюк, Олег Шевчук, Настя Дерская, Лера Мандзюк. Многие из них стали звёздами ТЕТ. А уже в новом сезоне зрители увидят выступления как новых юмористов, так и новые грани юмора уже полюбившихся комиков.

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