Україна має талант-2021: канал СТБ рассекретил дату премьеры шоу
Уже несколько месяцев команда телеканала СТБ неустанно работает, чтобы как можно быстрее порадовать всех украинцев новым сезоном легендарного проекта «Україна має талант».
Этой осенью вместе со звездным жюри шоу – Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом и приглашенными судьями – мы вместе выберем лучший талант Украины. Ведущий – Григорий Решетник.
Это будет особенный и инновационный сезон проекта. На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии.
Напомним,
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