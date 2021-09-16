Україна має талант-2021: канал СТБ рассекретил дату премьеры шоу

Уже несколько месяцев команда телеканала СТБ неустанно работает, чтобы как можно быстрее порадовать всех украинцев новым сезоном легендарного проекта «Україна має талант».

И сегодня телеканал объявил ожидаемую дату премьеры – первый выпуск шоу «Україна має талант-2021» уже 23 октября!

Этой осенью вместе со звездным жюри шоу – Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом и приглашенными судьями – мы вместе выберем лучший талант Украины. Ведущий – Григорий Решетник.

Это будет особенный и инновационный сезон проекта. На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии.

Напомним,