Цвет мести: канал СТБ рассекретил дату премьеры авантюрной мелодрамы

«Цвет страсти» превращается в «Цвет мести». Авантюрная мелодрама автора Татьяны Гнедаш возвращается.

Премьера 2 сезона состоится на телеканале СТБ уже 27 сентября в 20:15. В главных ролях в сериале «Цвет мести» – полюбившиеся зрителями Даша Легейда , Юрий Фелипенко и Виктория Литвиненко.

История, которая начнется с чистого листа. Новая жизнь с новым лицом и прошлое, которое до сих пор не отпускает, – все это станет причиной «Цвету страсти» превратиться в «Цвет мести».

27 сентября на экраны выйдет продолжение авантюрной мелодрамы «Цвет мести», которого зрители ждали целый год. По сюжету Мария, состоятельная и уважаемая директор детского дома и вдова начальника таможни Евгения Матвиенко, находится под стражей по обвинению в убийстве контрабандиста Милоша Князовицкого. Все улики против неё. Мария не отрицает своей вины. Героине предстоит долгий срок среди убийц и рецидивисток. Ей нужно выдержать, преодолеть все испытания, обрести потерянную дочь и любовь.

Главную героиню Дашу Гомонай сыграла новая актриса – Полина Калмыкова.

Актриса Полина Калмыкова / пресс-служба

Режиссер: Сергей Сторожев. В ролях: Юрий Фелипенко, Дарья Легейда, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Виталий Салий и др.

Количество серий: 24.