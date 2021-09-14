Цвет мести: канал СТБ рассекретил дату премьеры авантюрной мелодрамы
14 сентября 2021 22:52
Юлия Туренко
Цвет мести: канал СТБ рассекретил дату премьеры авантюрной мелодрамы
пресс-служба
«Цвет страсти» превращается в «Цвет мести». Авантюрная мелодрама автора Татьяны Гнедаш возвращается.
Премьера 2 сезона состоится на телеканале СТБ уже 27 сентября в 20:15. В главных ролях в сериале «Цвет мести» – полюбившиеся зрителями Даша Легейда
, Юрий Фелипенко и Виктория Литвиненко.
История, которая начнется с чистого листа. Новая жизнь с новым лицом и прошлое, которое до сих пор не отпускает, – все это станет причиной «Цвету страсти» превратиться в «Цвет мести».
27 сентября на экраны выйдет продолжение авантюрной мелодрамы «Цвет мести», которого зрители ждали целый год. По сюжету Мария, состоятельная и уважаемая директор детского дома и вдова начальника таможни Евгения Матвиенко, находится под стражей по обвинению в убийстве контрабандиста Милоша Князовицкого. Все улики против неё. Мария не отрицает своей вины. Героине предстоит долгий срок среди убийц и рецидивисток. Ей нужно выдержать, преодолеть все испытания, обрести потерянную дочь и любовь.
Главную героиню Дашу Гомонай сыграла новая актриса – Полина Калмыкова.
Актриса Полина Калмыкова / пресс-служба
Режиссер: Сергей Сторожев. В ролях: Юрий Фелипенко, Дарья Легейда, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Виталий Салий и др.
Количество серий: 24.