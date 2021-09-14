Цвет мести: канал СТБ рассекретил дату премьеры авантюрной мелодрамы

14 сентября 2021 22:52 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Цвет мести: канал СТБ рассекретил дату премьеры авантюрной мелодрамы
Цвет мести: канал СТБ рассекретил дату премьеры авантюрной мелодрамы
пресс-служба

«Цвет страсти» превращается в «Цвет мести». Авантюрная мелодрама автора Татьяны Гнедаш возвращается.

Читайте такжеКріпосна. Жадана любов: актеры костюмированной мелодрамы рассказали о грядущей премьере
Премьера 2 сезона состоится на телеканале СТБ уже 27 сентября в 20:15. В главных ролях в сериале «Цвет мести» – полюбившиеся зрителями Даша Легейда, Юрий Фелипенко и Виктория Литвиненко.

История, которая начнется с чистого листа. Новая жизнь с новым лицом и прошлое, которое до сих пор не отпускает, – все это станет причиной «Цвету страсти» превратиться в «Цвет мести».

Читайте такжеУмерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"
27 сентября на экраны выйдет продолжение авантюрной мелодрамы «Цвет мести», которого зрители ждали целый год. По сюжету Мария, состоятельная и уважаемая директор детского дома и вдова начальника таможни Евгения Матвиенко, находится под стражей по обвинению в убийстве контрабандиста Милоша Князовицкого. Все улики против неё. Мария не отрицает своей вины. Героине предстоит долгий срок среди убийц и рецидивисток. Ей нужно выдержать, преодолеть все испытания, обрести потерянную дочь и любовь.

Главную героиню Дашу Гомонай сыграла новая актриса – Полина Калмыкова.

Актриса Полина Калмыкова / пресс-служба

Режиссер: Сергей Сторожев. В ролях: Юрий Фелипенко, Дарья Легейда, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Виталий Салий и др.

Количество серий: 24.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы СТБ премьера Дарья Легейда сериалы 2021 Цвет страсти Цвет мести сериал Цвет мести

Материалы по теме

Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 14.09.2021)
Сериалы

Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 14.09.2021)
Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 14.09.2021)
Сериалы

Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 14.09.2021)
Рецепт идеальных сырников от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского
Еда и рецепты

Рецепт идеальных сырников от судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского
МАСКА 2 сезон: Настя Каменских восхитила роскошной фигурой в платье с высоким разрезом
Новости

МАСКА 2 сезон: Настя Каменских восхитила роскошной фигурой в платье с высоким разрезом

Популярное на сайте

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября
Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)

Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK