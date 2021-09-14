Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стелла Клименко

Сегодня стало известно, что 13 сентября ушла из жизни участница 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" Стелла Клименко.

О смерти Стеллы Клименко сообщил ее друг, также участник проекта "МастерШеф. Профессионалы" Николай Люлько. Причину смерти 30-летней девушки близкие называют остановку сердца.

Стелла, девочка, вечная память тебе дорогая. Вчера родители, друзья, коллеги и Я лишились дорогого нам человека. Стелла девочка, так я тебя всегда называл. Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой. Ты наша зажигалочка. Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас не один день на кухне сотни крутых блюд, много мастер классов и очень не легкий проект МастерШеф. Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу!!! Но ты не пришла. Мы тебя все очень любим, – написал в соцсети Николай Люлько.

Свою карьеру поваром Стелла начала еще в 16 лет. Девушка сначала работала в Польше, потом в Грузии, Китае, России, на практике в Испании, позже во Львове, Ивано-Франковске, Херсоне и Одессе. Она была действительно профессионалом.

14 лет на кухне. Она открывала заведения во Львове и была бренд-шефом в ресторане за границей. Стелла очень гордилась собой.

Отметим, что проект МастерШеф. Профессионалы 3 сезон девушка покинула за шаг до финала. Стелла не смогла продолжать борьбу в шоу так как заболела коронавирусом.

Редакция сайта TV.UA выражает искренние соболезнования родным и близким Стеллы.

Напомним,