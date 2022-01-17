Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов подружился с участником популярной молдавской группы

17 января 2022 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов подружился с участником популярной молдавской группы
Кирилл Макашов с Романом Ягуповым
пресс-служба Нового канала

Ведущий «Орла и Решки» на Новом канале Кирилл Макашов взял интервью у солиста Zdob și Zdub.

Читайте такжеАнастасия Приходько призналась, что нашла идеального мужчину
Приехав в Молдову на съемки тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» ведущий Кирилл Макашов не упустил возможность познакомится с одним из самых известных молдаван - солистом драйвовой фолк-рок-группы Zdob și Zdub Романом Ягуповым. 

Вместе мужчины прогулялись по улицам Кишинева.

Столица Молдовы - маленькая, компактная, южная. Если я иду по делам, обязательно встречу по дороге знакомого, который пригласит меня на чашку кофе. Потом встречаю еще кого-то, выпиваю с ним стаканчик вина. Захожу на репетицию к друзьям… Не надо терять время на огромные расстояния и пробки - все очень близко, - рассказал Кириллу музыкант.

Кирилл Макашов с Романом Ягуповым / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеТарас Цымбалюк рассказал о разводе с женой
Роман научил ведущего нескольким местным фразочкам. Например, у молдаван есть выражение «кружка медная». Оно означает то же самое, что «е-мое» - досаду или удивление. А также рассказал о характере сограждан.

Молдавский народ очень добрый, гостеприимный и позитивный. Есть много талантливых сограждан, которые уехали из страны и получили хорошие должности. Молдаване - это вольные каменщики, которые разлетелись по миру в поисках приключений, - отметил Роман в разговоре с ведущим тревел-шоу.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Орел и Решка Новый Канал социальные сети новости телешоу Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов телешоу 2022

Материалы по теме

Говорит Украина: За измену отплатил – кровь дочери на букваре оставил? (эфир от 17.01.2022)
Телешоу

Говорит Украина: За измену отплатил – кровь дочери на букваре оставил? (эфир от 17.01.2022)
Назар Задніпровський зізнався, що він не дуже хороший батько
Новости

Назар Задніпровський зізнався, що він не дуже хороший батькоЭксклюзив
На ножах: ТОП-3 продукта, на которых не экономят шеф-повара
Еда и рецепты

На ножах: ТОП-3 продукта, на которых не экономят шеф-повара
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 17.01.2022)
Сериалы

Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 17.01.2022)

Популярное на сайте

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK