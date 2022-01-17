Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов подружился с участником популярной молдавской группы

Ведущий «Орла и Решки» на Новом канале Кирилл Макашов взял интервью у солиста Zdob și Zdub.

Приехав в Молдову на съемки тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» ведущий Кирилл Макашов не упустил возможность познакомится с одним из самых известных молдаван - солистом драйвовой фолк-рок-группы Zdob și Zdub Романом Ягуповым.

Вместе мужчины прогулялись по улицам Кишинева.

Столица Молдовы - маленькая, компактная, южная. Если я иду по делам, обязательно встречу по дороге знакомого, который пригласит меня на чашку кофе. Потом встречаю еще кого-то, выпиваю с ним стаканчик вина. Захожу на репетицию к друзьям… Не надо терять время на огромные расстояния и пробки - все очень близко, - рассказал Кириллу музыкант.

Кирилл Макашов с Романом Ягуповым / пресс-служба Нового канала

Роман научил ведущего нескольким местным фразочкам. Например, у молдаван есть выражение «кружка медная». Оно означает то же самое, что «е-мое» - досаду или удивление. А также рассказал о характере сограждан.

Молдавский народ очень добрый, гостеприимный и позитивный. Есть много талантливых сограждан, которые уехали из страны и получили хорошие должности. Молдаване - это вольные каменщики, которые разлетелись по миру в поисках приключений, - отметил Роман в разговоре с ведущим тревел-шоу.

Напомним,