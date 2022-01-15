Орел и Решка. Земляне: смотреть 31 выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

15 января 2022 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Орел и Решка. Земляне: смотреть 31 выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 31 выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
instagram.com/orelireshka_official

15 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 31 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 31 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеХата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.01.2022)
Смотрите в 31 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Земляне: Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у докторов? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, новые ведущие «Орла и Решки» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу, 15 января, ведущие отправятся в Молдавию.

31 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне смотрите 15 января в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Орел и Решка Новый Канал видео телешоу путешествие Мишель Андраде телешоу онлайн Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов телешоу 2022

Материалы по теме

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Телешоу

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Известная певица пыталась совершить самоубийство
Новости

Известная певица пыталась совершить самоубийство
Елизавета II приняла важное решение относительно любимого сына
Новости

Елизавета II приняла важное решение относительно любимого сына
Бывший муж Ким Кардашьян Канье Уэст избил фаната: рэперу грозит тюремный срок
Новости

Бывший муж Ким Кардашьян Канье Уэст избил фаната: рэперу грозит тюремный срок

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни

Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни
Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Популярное видео

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)

Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)
Сериал Папаньки: смотреть 1 серию онлайн

Сериал Папаньки: смотреть 1 серию онлайн
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 44 выпуск от 27.11.2021

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 44 выпуск от 27.11.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK