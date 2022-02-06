Евровидение-2022: названо имя третьего члена жюри Нацотбора

Канал UA:ПЕРШИЙ продолжает активно готовиться к Национальному отбору на «Евровидение-2022».

На протяжении последних двух недель продюсеры канала UA:ПЕРШИЙ интригуют публику деталями Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2022»

Сам Нацотбор в 2022 году отличается от предыдущих отборов. В прямом эфире зрители увидят лишь финал состязания. Состоится он совсем скоро – 12 февраля. На сцене выступит 8 конкурсантов.

Участники Нацотбора на Евровидение-2022 / facebook.com/suspilne.eurovision

Поддерживать участников на сцене будет Маша Ефросинина, а за кулисами – Тимур Мирошниченко. Оглашены и имена судей Национального отбора. Ими стали певица Тина Кароль и член правления Общественного Ярослав Лодыгин.

Но на этом сюрпризы от организаторов не заканчиваются. Оценивать творчество конкурсантов также будет победительница песенного конкурса «Евровидение-2016» - певица Джамала.

Это очень прикольно. И как мы уже видим за этот период с 2016 года, он дал толчок не только для наших представителей на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом. Благодаря национальному отбору, мы узнали очень много новых имен и открыли множество интересной украинской музыки. Конкурсанты - все достойные авторы и исполнители. Но на конкурсе буду оценивать по своему видению. Прежде всего – это выступление вживую, - заявила певица.

Певица Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Напомним,