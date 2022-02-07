Евровидение-2022: Италия определилась с конкурсной заявкой
7 февраля 2022 20:15
Евровидение-2022: Италия определилась с конкурсной заявкой
кадр из программы
Италию на домашнем Евровидении представят артисты Мамуд и Бланко.
Евровидении в Италии, зрители и жюри проголосовали за дуэт Мамуда и Бланко. Примечательно, что в Италии, по условиям конкурса, победители могут как принять приглашение на Евро, так и отказаться, но Мамуд и Бланко уже подтвердили свои намерения ехать.
Мамуд уже выступал на сцене Евровидения, в 2019 году в Израиле ему всего одного места не хватило до победы, он стал вторым.
У себя на домашней арене дуэт исполнит композицию Brividi.
Напомним,