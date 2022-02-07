Евровидение-2022: Италия определилась с конкурсной заявкой

Италию на домашнем Евровидении представят артисты Мамуд и Бланко.

В субботу, 5 февраля, завершился отбор на Евровидении в Италии, зрители и жюри проголосовали за дуэт Мамуда и Бланко. Примечательно, что в Италии, по условиям конкурса, победители могут как принять приглашение на Евро, так и отказаться, но Мамуд и Бланко уже подтвердили свои намерения ехать.

Мамуд уже выступал на сцене Евровидения, в 2019 году в Израиле ему всего одного места не хватило до победы, он стал вторым.

У себя на домашней арене дуэт исполнит композицию Brividi.

Напомним,