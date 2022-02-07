Евровидение-2022: Италия определилась с конкурсной заявкой

7 февраля 2022 20:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Евровидение-2022: Италия определилась с конкурсной заявкой
Евровидение-2022: Италия определилась с конкурсной заявкой
кадр из программы

Италию на домашнем Евровидении представят артисты Мамуд и Бланко.

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В субботу, 5 февраля, завершился отбор на Евровидении в Италии, зрители и жюри проголосовали за дуэт Мамуда и Бланко. Примечательно, что в Италии, по условиям конкурса, победители могут как принять приглашение на Евро, так и отказаться, но Мамуд и Бланко уже подтвердили свои намерения ехать.

Мамуд уже выступал на сцене Евровидения, в 2019 году в Израиле ему всего одного места не хватило до победы, он стал вторым. 

У себя на домашней арене дуэт исполнит композицию Brividi. 

Напомним, 

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