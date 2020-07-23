В HBO назвали предварительную дату премьеры приквела Игры престолов
Канал HBO, наконец, занялся разработкой обещанного поклонникам Игры престолов приквела.
Съемки начнутся в 2021 году, а запуск проекта создатели планируют на 2022 год, если коронавирус не приведет к остановке съемочного процесса.
Сейчас команда занимается подбором актеров на главные роли, по информации инсайдеров, ищут актрис на роль дочери и жены Визериса I Таргариена.
Сериал выйдет на экраны не раньше 2022 года, производство картины может затянуться из-за коронавируса. Достоверно известно лишь то, что в проекте не участвуют шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайс.
Напомним,