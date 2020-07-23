В HBO назвали предварительную дату премьеры приквела Игры престолов

23 июля 2020 23:00 Алла Лысак
В HBO назвали предварительную дату премьеры приквела Игры престолов
В HBO назвали предварительную дату премьеры приквела Игры престолов

Канал HBO, наконец, занялся разработкой обещанного поклонникам Игры престолов приквела.

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Приквел будет иметь название «Дом дракона», скорее всего, в основу сериала ляжет роман Джорджа Мартина под названием «Танец драконов», сообщили источники западного издания Insider. 

Съемки начнутся в 2021 году, а запуск проекта создатели планируют на 2022 год, если коронавирус не приведет к остановке съемочного процесса. 

Сейчас команда занимается подбором актеров на главные роли, по информации инсайдеров, ищут актрис на роль дочери и жены Визериса I Таргариена.

Сериал выйдет на экраны не раньше 2022 года, производство картины может затянуться из-за коронавируса. Достоверно известно лишь то, что в проекте не участвуют шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайс.

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Отметим, что слухи о съемках сериала в рамках вселенной «Игры престолов» появились еще осенью прошлого года. Тогда источники сообщили, что первый сезон якобы будет состоять из 10 серий, а на экране покажут события за 300 лет до Игры престолов.

Напомним,

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