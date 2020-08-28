Украинское приложение Reface опередило по популярности TikTok и Netflix

28 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
Украинское приложение Reface опередило по популярности TikTok и Netflix
Украинское приложение Reface опередило по популярности TikTok и Netflix
pixabay.com

Приложение заняло первое место в категории "Развлечения" в AppStore.

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Новое приложение Reface, которое меняет лицо в гифках и видео, вышло на первое место в американском AppStore в категории "Развлечения". Оно сумело опередить TikTok, Netflix и Disney+. Об этом на своей странице в Facebook рассказал СТО в RefaceAI Олесь Петрив. 

Кроме этого, Reface занял второе место в категории всех бесплатных приложений в американском AppStore, опередив YouTube, Gmail, Instagram и Facebook Messenger.

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Ранее приложение называлось Doublicat. Проект "Reface" - задумка украинского стартапа RefaceAI, основанного в 2011 году Романом Могильным, Олесем Петривым и Ярославом Бойко. Офис разработчиков находится в Киеве. 

Стартап занимается развитием технологии замены лиц на фото или видео, но от этих манипуляций мимика не меняется. Разработчики рассказывают, что не используют 3D-моделирование, как и технологию CGI. 

Приложение было разработано методом машинного обучения GAN.

Напомним, 

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