Vlad Darwin показал свою жену в невероятно чувственном видео Зірка
Певец и композитор Vlad Darwin представил автобиографическое mood video на песню "Зірка".
«Зірка» – это то, что рождается в любви между мужчиной и женщиной. Это плоды любви: будущие дети, совместные проекты, то, что остается после нас. Пусть эти новые Звезды будут счастливыми. Это мой главный месседж, и я отпускаю его в свободный полет как любимую птицу, которая стремится к свободе!– откровенно поделился Vlad Darwin.
Видео получилось очень чувственным и эмоциональным. Певец собрал кадры совместных занятий спортом, романтических вечеров вместе, путешествий, и даже ссор с женой – все это вошло в видео «Зірка».
В моей жизни было много женщин, в которых я влюблялся, искал в них вдохновение, – рассказал артист. – И наконец я нашел её – ту, которая сочетает в себе для меня всех женщин мира. Я хочу показать Кристину и чувства во всех настоящих жизненных моментах, во всех эмоциях. Это документальные кадры из нашего с Кристиной семейного архива, которые еще никто не видел. Любовь – сладкая и горькая ... Жду ваши отзывы! И приятного просмотра.
Песня «Зірка» может стать настоящей одой любви, в которой мужчина восхищается своей любимой. Возможно, уже скоро мы услышим эту песню на свадьбах.
Клип и песня «Зірка» доступны на официальном YouTube-канале Vlad Darwin, а также на всех цифровых платформах.