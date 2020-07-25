Vlad Darwin показал свою жену в невероятно чувственном видео Зірка

25 июля 2020 15:10 Юлия Крутиева
Vlad Darwin показал свою жену в невероятно чувственном видео Зірка
Vlad Darwin показал свою жену в невероятно чувственном видео Зірка
пресс-служба

Певец и композитор Vlad Darwin представил автобиографическое mood video на песню "Зірка".

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Это романтическая история жизни, созданная из архивных видео Влада и его жены – джазовой певицы Kristina Marti. Как признался артист, «Зірку» он посвятил своей любимой, но хочет, чтобы эта песня стала родной для миллионов влюбленных сердец! Эту песню Vlad Darwin представил на свой 34-й день рождения.

Vlad Darwin с женой / пресс-служба

«Зірка» – это то, что рождается в любви между мужчиной и женщиной. Это плоды любви: будущие дети, совместные проекты, то, что остается после нас. Пусть эти новые Звезды будут счастливыми. Это мой главный месседж, и я отпускаю его в свободный полет как любимую птицу, которая стремится к свободе!
 – откровенно поделился Vlad Darwin.

Жена Vladа Darwinа / пресс-служба

Видео получилось очень чувственным и эмоциональным. Певец собрал кадры совместных занятий спортом, романтических вечеров вместе, путешествий, и даже ссор с женой – все это вошло в видео «Зірка».

В моей жизни было много женщин, в которых я влюблялся, искал в них вдохновение, – рассказал артист. – И наконец я нашел её – ту, которая сочетает в себе для меня всех женщин мира. Я хочу показать Кристину и чувства во всех настоящих жизненных моментах, во всех эмоциях. Это документальные кадры из нашего с Кристиной семейного архива, которые еще никто не видел. Любовь – сладкая и горькая ... Жду ваши отзывы! И приятного просмотра.

Жена Vladа Darwinа / пресс-служба

Песня «Зірка» может стать настоящей одой любви, в которой мужчина восхищается своей любимой. Возможно, уже скоро мы услышим эту песню на свадьбах.

Клип и песня «Зірка» доступны на официальном YouTube-канале Vlad Darwin, а также на всех цифровых платформах. 

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