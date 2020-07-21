Участник Голоса страны стал вокалистом популярной группы

На небе снова расходятся облака: после четырехмесячного перерыва группа Сloudless объявляет новый состав.

Голосом для Сloudless стал известный по участию в вокальном шоу "Голос страны 8" Василий Демчук, а ударником – Александр Ковачев.

Напомним, что Юра Каналош, вокалист, с которым группа принимала участие в нацотборе на Евровидение, покинул группу еще в марте, не пережив кризис, вызванный пандемией. Однако вместе они создали громкий хит Drown Me Down, который звучит на всех топовых радиостанциях и шазамится со всего мира. Одно из недавних достижений группы: ремикс на Drown Me Down и ранние хиты группы можно услышать в последнем сезоне ТВ–шоу «Холостяк».

Сегодня у Cloudless перезагрузка. Новые участники группы – это четыре стихии, четыре характера, которые создают одно гармоничное целое:

саунд–дизайнер по профессии, рассудительный основатель и бас–гитарист группы Антон Панфилов;

IT–специалист с активной гражданской позицией, меломан, аудиофил и гитарист Михаил Шатохин;

дизайнер на спортивном телеканале, боксер и ударник Александр Ковачев;

актер, певец, композитор, харизматичный денди и новый бархатный голос группы Василий Демчук.

Александр Ковачев / пресс-служба

"Все лучшее происходит спонтанно. Таким же образом мы и нашлись с Васей. Горячая кровь, бархатных голос, джентльмен–хулиган – это все о новом фронтмене Cloudless. Пути независимого артиста неисповедимы. Мы настроены идти к своему, несмотря ни на что. Нам просто не терпится ворваться с новым материалом и ближайшими концертами! Будете в восторге", – говорит Антон Панфилов

Сейчас парни сконцентрированы на подготовке музыкальной программы, записи новых песен и обработке хитов прошлого. За подготовкой к новому концертному сезону, репетициями и съемками можно следить онлайн на страницах группы в YouTube и сторис Instagram.