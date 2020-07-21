Участник Голоса страны стал вокалистом популярной группы
На небе снова расходятся облака: после четырехмесячного перерыва группа Сloudless объявляет новый состав.
Напомним, что Юра Каналош, вокалист, с которым группа принимала участие в нацотборе на Евровидение, покинул группу еще в марте, не пережив кризис, вызванный пандемией. Однако вместе они создали громкий хит Drown Me Down, который звучит на всех топовых радиостанциях и шазамится со всего мира. Одно из недавних достижений группы: ремикс на Drown Me Down и ранние хиты группы можно услышать в последнем сезоне ТВ–шоу «Холостяк».
Сегодня у Cloudless перезагрузка. Новые участники группы – это четыре стихии, четыре характера, которые создают одно гармоничное целое:
- саунд–дизайнер по профессии, рассудительный основатель и бас–гитарист группы Антон Панфилов;
- IT–специалист с активной гражданской позицией, меломан, аудиофил и гитарист Михаил Шатохин;
- дизайнер на спортивном телеканале, боксер и ударник Александр Ковачев;
- актер, певец, композитор, харизматичный денди и новый бархатный голос группы Василий Демчук.
"Все лучшее происходит спонтанно. Таким же образом мы и нашлись с Васей. Горячая кровь, бархатных голос, джентльмен–хулиган – это все о новом фронтмене Cloudless.
Пути независимого артиста неисповедимы. Мы настроены идти к своему, несмотря ни на что. Нам просто не терпится ворваться с новым материалом и ближайшими концертами! Будете в восторге", – говорит Антон Панфилов