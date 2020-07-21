Участник Голоса страны стал вокалистом популярной группы

21 июля 2020 12:02 Александр Кива
Участник Голоса страны стал вокалистом популярной группы
Участник Голоса страны стал вокалистом популярной группы
пресс-служба

На небе снова расходятся облака: после четырехмесячного перерыва группа Сloudless объявляет новый состав.

Читайте такжеАктер Сергей Куда: «За все время съемок «СуперКопов» мы все стали кино семьей»
Голосом для Сloudless стал известный по участию в вокальном шоу "Голос страны 8" Василий Демчук, а ударником – Александр Ковачев.

Напомним, что Юра Каналош, вокалист, с которым группа принимала участие в нацотборе на Евровидение, покинул группу еще в марте, не пережив кризис, вызванный пандемией. Однако вместе они создали громкий хит Drown Me Down, который звучит на всех топовых радиостанциях и шазамится со всего мира. Одно из недавних достижений группы: ремикс на Drown Me Down и ранние хиты группы можно услышать в последнем сезоне ТВ–шоу «Холостяк».

Сегодня у Cloudless перезагрузка. Новые участники группы – это четыре стихии, четыре характера, которые создают одно гармоничное целое:

  • саунд–дизайнер по профессии, рассудительный основатель и бас–гитарист группы Антон Панфилов;
  • IT–специалист с активной гражданской позицией, меломан, аудиофил и гитарист Михаил Шатохин;
  • дизайнер на спортивном телеканале, боксер и ударник Александр Ковачев;
  • актер, певец, композитор, харизматичный денди и новый бархатный голос группы Василий Демчук.

Александр Ковачев / пресс-служба

"Все лучшее происходит спонтанно. Таким же образом мы и нашлись с Васей. Горячая кровь, бархатных голос, джентльмен–хулиган – это все о новом фронтмене Cloudless. 

Пути независимого артиста неисповедимы. Мы настроены идти к своему, несмотря ни на что. Нам просто не терпится ворваться с новым материалом и ближайшими концертами! Будете в восторге", – говорит Антон Панфилов

Читайте такжеТанці з зірками-2020: украинская певица подтвердила свое участие в новом сезоне шоу
Сейчас парни сконцентрированы на подготовке музыкальной программы, записи новых песен и обработке хитов прошлого. За подготовкой к новому концертному сезону, репетициями и съемками можно следить онлайн на страницах группы в YouTube  и сторис Instagram.

Василий Демчук / пресс-служба

Облако тегов

музыка Cloudless новый состав

Материалы по теме

Элина Иващенко завоевала первую премию на Славянском Базаре
Новости

Элина Иващенко завоевала первую премию на Славянском Базаре
Группа DILEMMA записала вирусный саундтрек этого лета Топим по встречной
Меломан

Группа DILEMMA записала вирусный саундтрек этого лета Топим по встречной
Группа Антитела выпустила клип на новую песню Кино: сотня костюмов и магия
Меломан

Группа Антитела выпустила клип на новую песню Кино: сотня костюмов и магия
Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас: TAYANNA презентовала новый трек
Меломан

Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас: TAYANNA презентовала новый трек

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK