Участник Голоса страны стал вокалистом популярной группы

Напомним, что Юра Каналош, вокалист, с которым группа принимала участие в нацотборе на Евровидение, покинул группу еще в марте, не пережив кризис, вызванный пандемией. Однако вместе они создали громкий хит Drown Me Down, который звучит на всех топовых радиостанциях и шазамится со всего мира. Одно из недавних достижений группы: ремикс на Drown Me Down и ранние хиты группы можно услышать в последнем сезоне ТВ–шоу «Холостяк».

