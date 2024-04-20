МастерШеф 13 сезон 11 випуск від 20.04.2024 дивитися онлайн
20 квітня 2024 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 13 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 20.04.2024)
Пресслужба каналу СТБ
20 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 11 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 20.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться в 11 випуску проєкту МастерШеф
13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування. Цього тижня судді перевірять, чи вміють кулінари стратегічно мислити та домовлятися зі своїми суперниками. Судді поділять учасників на пари за власним розсудом. Кожній парі дістанеться коробка-загадка з набором продуктів, посуду та девайсів. Кулінарам потрібно буде приготувати страву, використавши та розподіливши всі ресурси між собою, а відтак – домовитись з суперником! Так, якщо парі дісталася картопля, лише один з них може використати її для страви. Чи зможуть учасники домовитись? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 11 випуск від 20.04.2024.
11 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 29 квітня онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.